WhatsApp: arrivano le videochiamate con PiP sulla versione per iOS

WhatsApp ha introdotto alcune nuove funzionalità ed uno dei cambiamenti più significativi riguarda certamente la versione stabile dell’app per dispositivi iOS: consiste nella possibilità di attivare il Picture-in-Picture durante le videochiamate.

Un’integrazione molto attesa dagli utenti, poiché consente di utilizzare lo smartphone senza interrompere la videochiamata: un po’ come avviene su FaceTime. La funzione, dopo un periodo di test su WhatsApp Beta, è ora disponibile per gli utenti iOS.

Videochiamate in modalità PiP su WhatsApp per iOS

Dopo tanto vociferare, tenendo conto delle indiscrezioni trapelate nei mesi scorsi su diverse testate online, la versione stabile di WhatsApp per iOS ha finalmente accolto questa richiestissima implementazione. A darne notizia prima di tutti è stato, come sempre, lo staff di WABetaInfo che ha condiviso lo screenshot riportato qui di seguito:

Occorre precisare che, trattandosi di una novità in senso assoluto, alcuni utenti di WhatsApp per iOS potrebbero non essere fin da subito in grado di utilizzare la modalità PiP durante le videochiamate. Il rilascio sta avvenendo in maniera graduale ma piuttosto celere e quindi potrebbero volerci alcuni giorni prima che tale update raggiunga l’intero pubblico.

Per adesso non abbiamo informazioni specifiche circa le tempistiche necessarie per coinvolgere la controparte Android ma, salvo clamorosi impedimenti, anche in questo caso si prevedono risvolti decisamente rapidi. Tuttavia, riferendoci a WhatsApp Beta per iOS, un imminente aggiornamento potrebbe dare modo di condividere finalmente contenuti con dimensioni fino a 2GB.