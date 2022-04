WhatsApp: arriva una gradita novità per i messaggi effimeri

I messaggi effimeri sono certamente tra le funzionalità più importanti giunte su WhatsApp con lo scopo di tutelare al meglio la privacy degli utenti. Chat “a scomparsa”, che diventano indisponibili dopo un certo lasso di tempo.

Gli sviluppatori continuano ad ottimizzare questa possibilità: dopo aver introdotto l'opzione per evitare che specifici messaggi nelle chat effimere di WhatsApp spariscano, ora si potrà tirare un sospiro di sollievo anche per i file media.

WhatsApp: foto, video e Gif delle chat effimere non più visibili nella galleria dello smartphone

A fornire maggiori delucidazioni a riguardo ci ha pensato, come sempre, lo staff di WABetaInfo che ha di recente condiviso gli screenshot mostrati di seguito:

Il significato di ciò che avete appena visto dovrebbe essere piuttosto chiaro. Di norma, i file media inviati su WhatsApp vengono salvati anche nella galleria del telefono. Quando però si dà il via ad una chat effimera, si suppone che gli utenti vogliano sia loro garantita una maggiore riservatezza. Se, anche in questo caso, i contenuti multimediali venissero salvati sul telefono allora rischierebbe di essere compromessa la privacy.

Niente paura: WhatsApp per Android e iOS sta finalmente cominciando a ricevere un aggiornamento già apprezzato sulle ultime versioni beta del servizio. Video, foto e Gif, per impostazione predefinita, non saranno più scaricati in automatico sullo smartphone e quindi potranno essere visualizzati solo accedendo alla relativa chat effimera. L'utente potrà comunque salvare manualmente un file multimediale che intende conservare.

Con questa ulteriore implementazione, le chat effimere assumono ancora più senso rispetto a quanto assicurato fino a questo momento. Pur non avendo ancora informazioni precise a riguardo, non dovrebbe volerci molto prima che tutti gli utenti Android e iOS ricevano questa nuova funzionalità: l'aggiornamento di WhatsApp è in fase di roll-out, ciò significa che nel giro di uno o due giorni il processo dovrebbe giungere al termine.