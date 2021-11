WhatsApp: arriva la funzione "salva-relazioni"

Ultimamente, WhatsApp ha aggiunto diverse nuove funzionalità alla piattaforma per garantire che l'applicazione di messaggistica istantanea rimanga la migliore nella sua categoria. Ora, si legge che l'azienda sta lavorando a una opzione che potrebbe rivelarsi utile per molti utenti.

WhatsApp: potrete cancellare anche i messaggi di diversi mesi fa

La piattaforma consente già agli utenti di eliminare un messaggio inviato a un altro utente, ma esiste una finestra temporale limitata di circa un'ora in cui ogni persona può sostanzialmente annullare l'invio di un messaggio in maniera definitiva. Ora, è stato riferito che la società sta testando una feature; potrebbe estendere la finestra temporale per l'eliminazione del messaggio. In parole povere, potrete cancellare il contenuto anche a distanza di diverse ore.

A partire da ora, non è noto per quanto tempo la funzione “cancella per tutti” si estenderà, ma un rapporto proveniente da WABetaInfo mostra un avviso che viene visualizzato per un messaggio inviato più di due mesi fa.

C'è la possibilità che la società possa aver completamente rimosso il limite di tempo per l'eliminazione di un contenuto, ma ciò sembra improbabile. Dovremo aspettare che ulteriori informazioni emergano online per conoscere tutti i dettagli in merito.

Inoltre, non è possibile sapere se la finestra estesa per l'eliminazione dei messaggi funzionerà per i dati inviati prima dell'implementazione della nuova funzionalità o se sarà disponibile solo per i messaggi inviati dopo il rilascio della funzionalità.

Se la società sta effettivamente pianificando di implementare questo limite di tempo esteso per la funzione “elimina per tutti” per WhatsApp, sarà prima disponibile per i beta tester e quindi verrà rilasciato a tutti in una build stabile per Android e iOS.