WhatsApp: ecco come cambiano i messaggi vocali in chat

WhatsApp è l'applicazione di instant messaging più utilizzata al mondo, e in queste ore è in arrivo una incredibile novità che riguarda l'anteprima dei messaggi vocali su WhatsApp. Se anche voi siete soliti inviare un gran numero di note vocali nelle chat singole o nei gruppi, sappiate che l'attuale versione dell'applicazione in forze a Meta presenta una nuova funzionalità molto interessante.

Ecco come appare l'anteprima dei messaggi vocali su WhatsApp

Come sottolinea l'azienda nella tweet che svela la novità, durante la registrazione di un nuovo messaggio audio è possibile visualizzare l'anteprima del messaggio prima di inviarlo.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD — WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021

La funzionalità è estremamente importante in quanto semplifica di molto l'esperienza utente mentre si utilizza l'app: infatti, alcune volte può capitare di commettere errori di pronuncia o di perdere il filo del discorso. Per evitare brutte figure e cancellare manualmente il file audio inviato in chat, l'anteprima dei messaggi offre la possibilità di modificarli in tempo reale.

Una volta terminata la registrazione del messaggio vocale, il tasto “Play” permette di far partire l'audio per ascoltare il messaggio prima di condividerlo con il destinatario.

La novità di WhatsApp era già stata svelata nelle build beta

Come sempre più spesso accade, la novità rilasciata dal team di sviluppo di WhatsApp era già stata scovata in alcune versioni beta dell'applicazione di Meta. In questo caso gli sviluppatori hanno riprodotto fedelmente la feature svelata nelle precedenti build, segno che la funzionalità non è andata incontro a importati stravolgimenti durante le fasi di test interno e pubblico.

Per utilizzare la nuova funzionalità dei messaggi vocali di WhatsApp non dovete fare altro che aggiornare l'app tramite l'App Store di Apple e il Play Store di Google.