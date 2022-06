WhatsApp a lavoro per incrementare i livelli di sicurezza su iPhone

WhatsApp sta ottimizzando tante nuove funzionalità che, dopo l’immancabile periodo di test sul circuito Beta, verranno rilasciate anche sull’applicazione ufficiale seppur in tempi differenti a seconda del caso.

Di recente vi abbiamo parlato della possibilità di modificare un messaggio già inviato su WhatsApp. Ora, in base alle ultime anticipazioni trapelate in rete, apprendiamo che molto presto sarà ancora più sicuro utilizzare il servizio su iPhone.

Nel momento in cui si volesse utilizzare il proprio account su un nuovo telefono, oltre al classico sms di conferma, ci sarebbe un ulteriore step da portare a termine. Questo è ciò che lascia intendere lo screenshot condiviso da WABetaInfo e relativo a WhatsApp Beta per iOS:

L’avviso riportato nell’immagine recita testualmente:

“Il numero… è già in uso per WhatsApp su un altro telefono. Per aiutarci a verificare che il tuo account sia sotto il tuo controllo, devi confermare un altro codice di verifica. Per maggiore sicurezza, devi attendere che il conto alla rovescia finisca prima di poterlo inviare. Quando ricevi il codice, inseriscilo qui”.