Whale guadagna 24 milioni di dollari e nuova criptovaluta AI punta a un'impennata di 100x

In un sorprendente sviluppo delle criptovalute, un trader intelligente ha realizzato un enorme profitto di 24 milioni di dollari facendo trading strategicamente su Wrapped Bitcoin (WBTC). Esaminando i dati di Lookonchain, è chiaro che questo trader ha approfittato dell’acquisto di WBTC a prezzi più bassi per poi venderlo quando il valore di Bitcoin è salito alle stelle. Allo stesso tempo, un nuovo operatore di AI si è affacciato sul mercato delle criptovalute, InQubeta (QUBE), preparandosi per un aumento significativo fino a cento volte il suo valore.

InQubeta si presenta come una piattaforma decentralizzata specifica per le startup che si dedicano a plasmare il futuro dell’AI. La piattaforma consente agli appassionati di criptovalute di unirsi al movimento dell’AI e di sostenere progetti innovativi. InQubeta si è anche guadagnata il titolo di migliore ICO di criptovalute dell’anno, dato che il suo finanziamento in prevendita ha recentemente superato i 5,5 milioni di dollari.

Scopriamo come una whale ha guadagnato 24 milioni di dollari con il trading di WBTC ed esaminiamo il potenziale di InQubeta per un’impennata di 100x.

InQubeta (QUBE): rivoluzionare gli investimenti nell’AI con il token QUBE e il marketplace NFT

InQubeta è un progetto di AI pionieristico pronto a capitalizzare la prospettiva di una straordinaria impennata di 100x. L’ecosistema di InQubeta mette in contatto le startup con i veri investitori, sostenendo l’equità. La valuta principale è il token QUBE, il metodo di pagamento di InQubeta. Gli investitori possono anche detenere e staking questi token, approfittare dei loro probabili aumenti di prezzo e guadagnare dividendi da un’esclusiva pool di ricompense. L’interesse crescente per QUBE ha portato a definirla la migliore criptovaluta attualmente sul mercato.

La prevendita di QUBE ha venduto più di 550 milioni di token, dimostrando di essere la migliore ICO di criptovalute. La prevendita è giunta alla quinta fase, in cui gli investitori possono acquistare i token QUBE a soli 0,0161 $. Questo approccio offre un’opportunità eccezionale, dato che la prevendita prevede dieci fasi in totale. Il prezzo finale dei token QUBE dovrebbe aggirarsi intorno a 0,0308 $. Molti esperti ritengono che i prezzi di QUBE aumenteranno di 50x dopo il lancio, diventando la migliore criptovaluta del 2023.

Il token QUBE ha un ruolo fondamentale nel funzionamento della piattaforma. Non serve solo per le transazioni, ma anche per la governance e la promozione della piattaforma. Sono disponibili 1,5 miliardi di token QUBE, che possono essere acquistati durante la prevendita. Solo il 65% dei token farà parte della vendita pubblica. I fondi rimanenti saranno destinati, tra le altre cose, a finanziare campagne di marketing, mantenere la liquidità, pagare consulenti legali e ricompensare gli stakeholder.

InQubeta ha lanciato un marketplace di NFT popolari che mira a potenziare le startup e gli investitori di AI, fornendo nuove vie di finanziamento e collaborazione. Questa piattaforma consente agli sviluppatori di AI di ottenere fondi per le loro startup creando opportunità di investimento e convertendole in NFT. Le aziende di AI affermate sosterranno questi token unici, che saranno collegati alla proprietà di azioni o ad altre ricompense. Gli investitori che acquisteranno questi token deterranno partecipazioni in promettenti iniziative di AI e potranno ottenere profitti significativi come primi sostenitori.

Wrapped Bitcoin (WBTC): favorire i profitti e facilitare i trasferimenti su Ethereum

Wrapped Bitcoin consente ai possessori di Bitcoin di partecipare alla finanza decentralizzata (DeFi) sulla rete Ethereum. In quanto token ERC-20, WBTC facilita il trasferimento della liquidità di Bitcoin nell’ecosistema Ethereum. Questa compatibilità offre agli utenti di Bitcoin l’opportunità di esplorare diversi protocolli DeFi, ampliando l’uso delle loro proprietà al di là dei metodi convenzionali.

Un recente incidente sul mercato WBTC ha messo in evidenza il potenziale di profitto di un trader. Questo trader, noto come “smart whale”, ha utilizzato tre wallet diversi e ha depositato 1.957 token WBTC, per un valore di circa 75 milioni di dollari, sull’exchange Binance. Secondo l’analisi di Lookonchain, il trader ha realizzato un profitto di ben 24 milioni di dollari. La strategia prevedeva l’acquisto di Wrapped Bitcoin a prezzi più bassi e la vendita a prezzi più alti. Vale la pena sottolineare che un wallet ha guadagnato 11,6 milioni di dollari, mentre gli altri hanno contribuito con 6,3 milioni di dollari ciascuno.

Considerazioni finali

Il successo della smart whale, che ha guadagnato 24 milioni di dollari con il trading di WBTC, dimostra il potenziale di guadagno sul mercato delle criptovalute. Ad aumentare l’entusiasmo è la comparsa della nuova piattaforma di criptovalute AI InQubeta, che si prevede subirà un’impennata di 100x. InQubeta è destinata a ridefinire il modo in cui consideriamo gli investimenti nelle startup di AI, grazie alle sue caratteristiche uniche come l’impressionante crescita della prevendita, il marketplace di NFT popolari e l’adozione diffusa. Si tratta di un promettente investimento in criptovalute con un notevole potenziale di crescita. Indipendentemente che tu sia un principiante o un esperto, InQubeta dovrebbe essere presa in considerazione per il tuo wallet.

Visita la prevendita di InQubeta

Unisciti alle community di InQubeta

In collaborazione con LocxLabs

Telefonino.net non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Telefonino.net non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.