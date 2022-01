WeWard, l'app che ti fa guadagnare camminando...più o meno

WeWard, app mobile disponibile per smartphone Apple e Android, permette di guadagnare qualche euro camminando: scopriamo cos'è e come funziona nel concreto e, soprattutto, se conviene utilizzarla. Sbarcata nel 2019 sull'App Store di Apple e sul Play Store di Google, l'applicazione permette di guadagnare qualche euro svolgendo un'attività salutare come il camminare.

WeWard: cos'è e come funziona l'app che ti fa guadagnare camminando

Tutto qui? Tutto qui. WeWard non è certo l'applicazione mobile che vi farà diventare ricchi – al massimo vi permetterà di pagare una colazione al bar al mese -, ma per lo meno vi renderà più attivi e vi “costringerà” ad abbandonare la scrivania per uscire in strada e camminare. Ma come funziona l'app? Semplicemente tramite la pubblicità presente al suo interno: sono gli ad, infatti, la molla finanziaria dietro WeWard che vi permettono di guadagnare camminando.

Più si cammina, più si guadagna

WeWard vi permette di iniziare a guadagnare dal secondo successivo all'installazione dell'app sul vostro smartphone e dopo aver creato un account: nell'app sono presenti alcune sfide, più o meno impegnative, pensate per spingervi a camminare e in generale a diventare più attive.

Parlando di guadagni, siano nell'ordine di qualche decina di centesimi al giorno: 0,12 centesimi di euro ogni 20mila passi. L'applicazione ricompensa lo sforzo fisico con ticket che vanno poi convertiti in euro, oppure con sconti e buoni da utilizzare con gli oltre 500 partner anche del calibro di Nike.

Una media di passi giornaliera tra 10mila e 20mila passi vi permetterà di guadagnare circa 3-4 euro al mese, poco più di 40 euro all'anno. Più che farvi diventare ricchi, il valore aggiunto di WeWard è di aiutarvi ad abbracciare uno stile di vita più sano e dinamico.

Se siete curiosi potete scaricarla gratuitamente sull'App Store e il Play Store.