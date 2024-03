Webcam Logitech FullHD con doppio microfono: già tua a soli 72€

L’eccezionale webcam Logitech C920 HD Pro, tra le più consigliate in questa fascia di mercato, si fa apprezzare per via di una qualità sopra la media nel processo di acquisizione del flusso audio/video e per le sue incredibili caratteristiche costruttive. Un dispositivo versatile e semplice da usare, pieghevole e compatibile con tutti i più noti sistemi operativi, tra cui Windows.

Non perdere quest’opportunità, prima che la promozione giunga al termine: effettua il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto folle del 33%, la webcam Logitech potrà essere tua ad un prezzo di appena 72 euro invece di 103 euro.

Maxi sconto per la webcam Logitech C920 HD Pro

Questa consigliatissima webcam trasmette video in FullHD a 30 fps, con il supporto dell’autofocus e del sistema di correzione automatica della luminosità. L’ideale per le tue videocall su Skype, FaceTime, Zoom, Hangouts e per le tue trasmissioni in live streaming su Twitch ed altre piattaforme.

La C920 HD Pro vanta la presenza di 2 microfoni omnidirezionali, che renderanno la tua voce sempre chiara e naturale per gli interlocutori. Una webcam semplice da collegare, tramite Wi-Fi o per mezzo del cavo USB da 1,5 m. Funziona con qualunque tipo di dispositivo: PC, Mac, laptop, tablet e Chromebook.

Segui l’istinto, prima che le scorte disponibili finiscano, ed aggiungi al carrello la tua nuova webcam Logitech C920 HD Pro per risparmiare 31 euro: arriverà a casa in men che non si dica e con consegna gratis.