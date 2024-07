WD My Passport: Hard Disk da 4TB al 32% in MENO su Amazon, WOW

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di avere un Hard Disk da 4 TB a un prezzo davvero minuscolo. Non perdere tempo dunque vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello WD My Passport a soli 112,36 euro, invece che 166,10 euro.

Non perdere tempo perché ci sono pochissime unità disponibili a questo prezzo. D’altra parte con lo sconto del 32% oggi puoi risparmiare circa 54 euro sul totale e ti porti a casa uno storage di archiviazione portatile pazzesco. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

WD My Passport: non cancellare nulla, archivia tutto

Con l’Hard Disk WD My Passport puoi archiviare tutto quello che vuoi senza problemi grazie ai suoi 4 TB di memoria interna. Così puoi creare cartelle piene zeppe di file, video in 4K e foto in alta risoluzione. Potrai togliere quei file dal tuo computer che lo rallentano e ne riempiono l’SSD.

È dotato dell’interfaccia USB 3.2 Gen 1 che ti permette di fare trasferimenti velocissimi ed è compatibile con le interfacce precedenti. Potrai proteggere i tuoi dati con una password e la crittografia hardware AES a 256 bit integrata. Inoltre ha un design super compatto e robusto per garantire la massima sicurezza.

Non perdere tempo perché ce n’e davvero poco. Fiondati su Amazon e acquista il tuo Hard Disk da 4 TB WD My Passport a soli 112,36 euro, invece che 166,10 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.