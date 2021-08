Il disco rigiodo esterno di WD Elements da ben 5TB si trova in offerta su Amazon a 105,80€, lo sconto è del 38% per un riparmio effettivo di oltre 66 euro.

Gli HDD della serie Elements di Western Digital sono protetti da una resistente scocca in plastica, le dimensioni compatte e il peso di 229g consentono di metterlo in borsa per portarsi dietro file di grosse dimensioni senza intasare il disco interno del PC. Si connettono al PC via USB-A 3.0 e offrono ottime prestazioni per il trasferimento dati.

Un hard disk esterno è un alleato fondamentale per i professionisti che hanno la necessità di archiviare file di grandi dimensioni, come fotografi o videomaker.

Oggi il disco portatile WD Elements nel taglio da 5TB è disponibile in offerta su Amazon a 105,80€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica