watchOS 8.3: ci sono novità anche per i vecchi Apple Watch

La RC (Release Candidate) di watchOS 8.3 include la funzione AssistiveTouch anche per i vecchi modelli di Apple Watch, una novità che slega così l'esclusività della particolare feature finora disponibile solo per l'ultima generazione degli smartwatch di Apple. AssistiteTouch, per chi non lo sapesse, è una singolare tecnologia realizzata dal team di sviluppo del colosso di Cupertino che permette di controllare alcune funzioni del wearable con alcuni gesti delle mani.

watchOS 8.3 porta AssistiveTouch sui vecchi Apple Watch

Per farlo gli Apple Watch sfruttano gli incredibili sensori di cui dispone: tramite essi, infatti, può notare anche i cambiamenti più impercettibili a livello muscolare e sull'attività dei tendini per offrire il pieno controllo del device per chi ha evidentemente problemi motori (e non solo).

“Questa funzione consente agli utenti con disabilità nella parte superiore del corpo di godere dei vantaggi di Apple Watch senza toccare il display o i controlli – si legge nella nota ufficiale che spiega il funzionamento di AssistiveTouch. Utilizzando sensori di movimento integrati come il giroscopio e l'accelerometro, insieme al sensore ottico della frequenza cardiaca e all'apprendimento automatico sul dispositivo – continua la nota -, Apple Watch è in grado di rilevare sottili differenze nel movimento muscolare e nell'attività dei tendini. […] Assistive Touch su Apple Watch consente ai clienti con disabilità agli arti di rispondere più facilmente alle chiamate in arrivo, controllare un puntatore di movimento sullo schermo e accedere al Centro notifiche, al Centro di controllo e altro ancora.”

Quando watchOS 8.3 sarà rilasciata in versione definitiva, la funzionalità sarà disponibile anche per gli utenti muniti di Apple Watch Serie 4 o Serie 5.