WatchOS 6 è ufficiale, ecco tutte le principali novità annunciate durante il keynote di apertura del WWDC 2019.

WatchOS 6: le novità

Si parte dalle nuove watch face, dal gradiente a nuovi orologi. A seguire, una serie di nuove applicazioni come quella per i memo vocali, Apple Book e anche una calcolatrice in grado di dividere rapidamente in quote i conti (come quello di una cena fra amici, ad esempio). Inoltre, finalmente su Apple Watch sbarca l’Apple App Store: gli utenti potranno navigare fra le differenti applicazioni disponibili e scegliere quella che più interessa per poi scaricarla direttamente sullo smartwatch.

Novità anche a riguardo del fitness e la salute, con una serie di nuovi strumenti. Il più interessante è Activity Trends, che mostra quanta attività fisica stiamo facendo, se ne stiamo facendo. Una serie di statistiche che, in soldoni, ci aiuta a capire come stiamo gestendo l’attività fisica del periodo: bando alla pigrizia o Apple Watch ce lo farà notare.

La seconda novità riguarda Hearing Health, che si occuperà di rilevare i suoni ambientali e notificarci se questi sono troppo elevati e potrebbero danneggiare il nostro udito. Infine, una novità certamente gradita dalle donne è Cycle Tracking che consentirà di tenere sotto controllo, in dettaglio, il ciclo mestruale: uno strumento da non sottovalutare.

Attenzioni particolari anche agli sviluppatori, che avranno a disposizione una nuova serie di API pensate per permettere di sviluppare applicazioni stand alone (totalmente indipendenti dallo smartphone) pronte per girare su Apple Watch.

Commento inviato

Apple

Smartwatch