watchOS 10: questo concept vi farà sognare (FOTO)

Il concept di watchOS 10 realizzato dal designer Parker Ortolani adesso ci permette di osservare da vicino la nuova “modalità Riposo” pensata per Apple Watch Ultra (e non solo). Il ragazzo ha anche riprogettato molte altre applicazioni. Diamo uno sguardo approfondito a questo meraviglioso design.

Ci siamo: dopo che Apple ha distribuito iOS 16, watchOS 9, ora si inizia già a sognare in grande pensando a come sarà il futuro degli aggiornamenti software. I fan stanno già facendo uscire i primi rumors a riguardo. A tal proposito, il concept di Parker Ortolani ci ha colpito moltissimo perché si concentra su alcune delle caratteristiche cardine che Apple Watch Ultra potrebbe disporre.

watchOS 10: sarà davvero così?

Partiamo dalle attività dal vivo: una funzionalità fantastica in arrivo con iOS 16.1 su iPhone 14 Pro. Sono notifiche interattive che si aggiornano in tempo reale continuamente sulla schermata del proprio iPhone e che sfruttano la Dynamic Island in un modo tutto nuovo.

Il concept si focalizza su come potrebbe apparire questa feature su un Apple Waych. Vediamo notifiche intelligenti sul quadrante di Siri insieme ad altre complicazioni. Si aggiornano dal vivo in tempo reale sulla parte inferiore della watch faces, al pari di quanto avviene con la lockscreen di iPhone. Pensiamo al tracking degli ordini su Glovo, Deliveroo, ai risultati sportivi e non solo.

Inoltre, il designer immagina come potrebbe essere una nuova app pensata per lo sport a bordo del gadget indossabile più potente che ci sia. Vediamo la schermata riprogettata con più cartelle e opzioni per gli allenamenti.

C’è la modalità riposo, molto interessante che sfrutterebbe una delle lacune di Apple Watch. Non c’è a bordo infatti, una feature incentrata sul recupero sportivo. Con l’app Modalità di riposo, il sistema indicherebbe agli utenti quando prendersi una pausa o un giorno di allenamento.

Infine, Ortolani immagina come potrebbe essere l’app Esplora per i percorsi più insidiosi, per le escursioni, il tracking e molto altro ancora. Curiosa l’app Safari per il gadget, grande assente di sempre su smartwatch della mela.

