Watch Dogs Legion Limited Edition è in offerta su Amazon a soli 28,99 euro. Il ribasso del 52% rende il prezzo di listino più vantaggioso grazie a uno sconto effettivo di 31 euro. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Watch Dogs Legion: combattete la ribellione a Londra

Watch Dogs Legion Limited Edition è un'esclusiva Amazon che non potete trovare da nessun'altra parte. Disponibile nella sua versione fisica per PlayStation 4, il gioco include al suo interno dei contenuti aggiuntivi che rendono l'esperienza di gaming ancora più interessante.

Rientrante nella categoria action-adventure, questo titolo consente di esplorare una Londra del futuro alle prese con disagi di ordine pubblico. In particolare modo, la trama recita:

In un futuro fin troppo prossimo, Londra si trova sull'orlo del baratro: il popolo è vessato da uno stato di polizia che lo controlla ovunque, le strade sono sorvegliate da milizie private e una potente Associazione criminale si accanisce sui più deboli. Il destino di Londra dipende da te e dalla tua capacità di combattere. La resistenza ti aspetta.

A differenza dei capitoli precedenti, questo si caratterizza per la possibilità di controllare più personaggi all'interno del gameplay. È possibile, infatti, reclutare un personaggio all'interno della propria squadra assegnando lo ha una delle tue classi disponibili che riguardano l'hacking, lo stealth e il combattimento. È presente anche una modalità cooperativa in cui i giocatori possono unirsi in una squadra formata da al massimo 4 personaggi e vivere la storia in compagnia.

Questo titolo è giocabile sia su PlayStation 4 che PlayStation 5. Infatti è disponibile l'upgrade gratuito per le console di nuova generazione. Watch Dogs Legion Limited Edition è acquistabile su Amazon a soli 28,99 euro.

