Watch Dogs Legion Limited Edition ad uno SCONTO SUPER (-67%)

Watch Dogs Legion Limited Edition è in offerta su Amazon con uno sconto del 67% sul prezzo originale. La promozione è valida per le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 del gioco, ma consigliamo di acquistare l'edizione PS4 dato che costa meno e permette l'upgrade gratuito a PS5.

Il gioco è venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi se siete abbonati a Prime vi arriverà a casa in 24 o 48 ore al massimo. Un regalo di Natale posticipato niente male se non avete ancora giocato questo titolo.

Watch Dogs Legion, cosa contiene la Limited Edition?

Stiamo parlando dell'edizione limitata commercializzata in esclusiva proprio da Amazon. Include il gioco completo, Watch Dogs Legion, e il pacchetto aggiuntivo Dissidente Londinese che è composto da un set di tre maschere da utilizzare a nostro piacimento durante l'avventura.

Terzo capitolo della serie, Legion è ambientato in un futuro prossimo in una Londra che si trova ormai sull'orlo del baratro. Vessato da uno stato di polizia che lo controlla ovunque, il popolo londinese ripone tutte le sue speranze nel giocatore per dare vita alla resistenza. Le strade sono sorvegliate da milizie private e una potente associazione criminale si accanisce sui più deboli: non sarà dunque facile.

Il gameplay è fortemente basato sull'hacking: potremo dunque infiltrarci in praticamente ogni sistema della città nel tentativo di completare i nostri incarichi. E potremo farlo in compagnia di un massimo di altri tre giocatori, così da dare vita alla propria resistenza.

Watch Dogs Legion è un gioco ben accolto da critica ed appassionati e che, se non l'avete ancora recuperato, merita certamente la vostra attenzione. La nuova offerta di Amazon è sicuramente un'occasione da non mancare.