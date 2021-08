Sei un patito dei giochi Nintendo? Allora non perderti “WarioWare: Get it Together!” uscirà in esclusiva il 10 settembre 2021 ma oggi hai l'occasione di preordinarlo su Amazon e pagarlo soli 39,99€ ossia il 20% in meno.

Le spedizioni saranno gratuite e iperveloci in tutta Italia.

WarioWare: Get It Together: ecco di cosa si tratta

Il nuovissimo titolo per Nintendo Switch, WarioWave, non sarò che un ben tornato. Infatti questo gioco non è altro che uno spin off di Super Mario che racchiude al suo interno più di 200 mini giochi frenetici da scoprire tutti quanti.

“WarioWare: Get It Together! segna il ritorno della irriverente comicità di Wario, finalmente su Nintendo Switch. Questa volta​ Wario l’ha combinata davvero grossa: mentre era intento a creare un videogioco, è rimasto incastrato in un micromondo di minigiochi. Riuscirai a soccorrerlo? Ad attenderti troverai tantissime novità, ore di divertimento e un marasma di minigiochi inediti, da affrontare da solo o in compagnia dei tuoi amici!” da Amazon.com

Grazie al multiplayer locale e online avrai sempre qualcuno con cui giocare e passare ore all'insegna del divertimento. Non dovrai preoccuparti di nient'altro se non di iniziare a sbizzarrirti tra i vari livelli che saranno tutti diversi.

Insomma, un titolo eccezionale soprattutto in vista del periodo invernale in cui non si potrà più uscire così presto.

Preordina subito la tua copia di WarioWare: Get It Together! su Amazon e lo paghi appena 39,99€ grazie al ribasso del 20%. Lo riceverai a partire dal 10 settembre 2021. In pi le spedizioni verranno operate in sole 24 ore grazie ai servizi Prime In caso contrario lo riceverai soltanto in qualche giorno in più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames