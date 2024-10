War Game: The Making of Stalker 2, il documentario che racconta lo sviluppo del gioco durante la guerra in Ucraina

È disponibile su YouTube, in forma totalmente gratuita, il documentario “War Game: The Making of STALKER 2” in cui viene raccontato come lo sviluppatore ucraino GSC Game World si è trovato a dover proseguire nei lavori del gioco dopo che la Russia ha attaccato e invaso l’Ucraina il 24 febbraio 2022, dando luogo a un conflitto che continua ancora oggi. Puoi vederlo qui sotto.

Il documentario offre un racconto emozionante e spaventoso di quello che i 300 dipendenti dello studio hanno dovuto affrontare. Un racconto anche intimo, che entra all’interno della vita di queste persone, come mostra la determinazione della produttrice esecutiva, Mariia Grygorovich, che convinse suo marito, il CEO Ievgen Grygorovich, a far uscire il suo personale e loro famiglie da Kiev quando la situazione stava iniziando a precipitare.

GSC, sotto la direzione di Mariia, ha preparato autobus pronti per 24 ore al giorno per portare gli sviluppatori il più a ovest possibile, verso il confine con gli stati NATO. L’invasione iniziò solo pochi giorni dopo.

Nonostante abbiano dovuto di fatto ricostruire il proprio studio da zero, gli sviluppatori sono riusciti a continuare a lavorare su STALKER 2, al netto delle preoccupazioni per la sorte dei propri cari e delle proprie case sotto le bombe del conflitto. Per non parlare dei 139 sviluppatori che hanno scelto invece di non lasciare l’Ucraina: alcuni di loro hanno persino scegliere di imbracciare le armi o di fornire aiuto agli altri civili.

Dopo tante difficoltà, STALKER 2 sarà disponibile per PC e Xbox Series X/S nel mese di novembre anche su Xbox Game Pass.