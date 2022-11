Wanbo T2R MAX: proiettore + treppiede ad un prezzo mai visto

Il mondo dei proiettori è ormai in continuo fermento. Molte persone, infatti, decidono di passare ad un proiettore anziché al classico TV per potere godere di film, sport e programmi su uno schermo decisamente più grande. Wanbo è un brand che da sempre sforna prodotti competitivi, sia in termini di design che di prestazioni. Sul sito ufficiale di TomTop è possibile approfittare di un’incredibile offerta che vede coinvolto il proiettore Wanbo T2R MAX con un treppiede in aggiunta ad un prezzo super vantaggioso. Tra l’altro, potrete godere della spedizione direttamente dal warehouse tedesco, per una consegna super veloce.

Wanbo T2R MAX: le principali caratteristiche tecniche

Questo proiettore è estremamente portatile, date le dimensioni veramente ridotte ed il peso inferiore al kilogrammo. Si tratta di un prodotto con tecnologia LCD con una fonte luminosa a LED per un risoluzione di 1920×1080 (Full HD). È anche equipaggiato con Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth 4.0 e due comodi altoparlanti da 3W ciascuno che fanno il loro lavoro.

All’interno vi è una ventola turbo-fan coadiuvata da altre due nei pressi della lente che assicurano lunga vita al proiettore e temperature sempre sotto controllo. Come sistema operativo, Wanbo T2R MAX vanta Android, di conseguenza all’interno sarà possibile trovare molte rinomate App. La luminosità dichiarata è di 350 ANSI Lumen, quindi adatta per un uso ricreativo o di ufficio.

Il proiettore può essere posizionato a proprio piacimento su un superficie in quanto consente un controllo a quattro punti per poter orientare correttamente l’immagine.

Incredibile offerta su TomTop

Parliamo di un proiettore dalle caratteristiche tecniche molto elevate, che vanta un design unico nel suo genere e una proiezione nativa in Full HD. Tuttavia sul sito ufficiale TomTop sarà possibile godere di uno sconto del 55% in abbinamento di un treppiede comodissimo. Il tutto, abbinato anche alla spedizione veloce (e gratuita) garantita dal warehouse tedesco. Cosa aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.