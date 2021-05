Oggi vi parleremo nello specifico nell’offerta Infinito di W3 Business Direct, ramo di offerte commerciali WINDTRE interamente dedicato ai clienti con Partita IVA.

W3 Business Direct Infinito: i dettagli

La promozione Infinito è molto simile alla Professional Full di WINDTRE. La proposta di W3 Business però offre Giga Illimitati in 5G, 20 Giga di traffico dati in roaming da utilizzare all’interno dell’Unione Europea e nel Regno Unito, 100 SMS verso tutti i numeri, Minuti Illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e 10 Minuti di chiamate internazionali, il tutto a soli 12,99 euro ogni mese, anziché 24,99€.

Il prezzo inferiore ai 13 euro mensili è valido solo richiedendo la portabilità del proprio numero, viceversa, la promo è disponibile a 17,99 euro al mese. Il costo mensile in qualsiasi caso è sempre IVA esclusa.

I 10 minuti sono validi per chiamate dall’Italia verso tutti i Paesi del Mondo ad eccezione di Algeria, Cuba, Kosovo, Montenegro, Senegal, Somalia e Tunisia. Inoltre, sono escluse anche le numerazioni a sovrapprezzo, quelle satellitari e premium.

Costi ed altro

La tariffa è attualmente in promo fino al 13 Maggio 2021 e prevede un contributo di attivazione pari a 10€, al posto di 90 euro con offerta attiva per 2 anni. Inoltre, è possibile corrispondere il costo di attivazione standard per non avere vincoli.

