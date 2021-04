WINDTRE ha modificato la sua Professional Full, promo dedicata per i clienti titolari di Partita IVA. Scopri cosa comprende la nuova tariffa.

Professional Full: ecco le novità

L’offerta offre un bundle di minuti illimitati verso fissi e mobili italiani, Giga Illimitati in 5G, 11GB di internet in roaming europeo, 100 SMS ed ora ben 50 minuti al mese di chiamate verso alcuni paesi Esteri. Tutto questo sempre a 15,99 euro ogni mese.

In pratica, la nuova Professional Full mette a disposizione del cliente ben 30 minuti al mese in più per le chiamate internazionali mantenendo il solito canone mensile.

Il bundle di minuti internazionali sono compresi nei seguenti paesi: Paesi dell’Unione Europea, USA, Australia, Bangladesh, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Svizzera e Thailandia.

Inoltre, con questa promo è possibile aggiungere il Nexi Mobile POS, una soluzione innovativa che permette di accettare pagamenti ovunque. Con questo device viene richiesto un anticipo di 9,99€ una tantum.

Costi ed altro

La tariffa in questione prevede un contributo iniziale pari a 5€ con offerta attiva per 24 mesi. L’offerta, inoltre, gode di Assistenza Prioritaria al 159, questo permette al cliente di non avere attese quando necessita di richiedere assistenza al servizio clienti.

Wind 3

Tariffe