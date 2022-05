VyprVPN, la VPN sicura e veloce, ora in offerta irrinunciabile

Se sei ancora alla ricerca di una rete virtuale privata a cui abbonarti, non possiamo che segnalarti la nuova offerta di VyprVPN. Grazie ad uno sconto del 45% sul prezzo di listino dell’abbonamento annuale puoi pagare questa VPN sicura e veloce a soli 7,17€ al mese.

Iscrivendoti al servizio riceverai immediatamente una VPN che ti permette di navigare in completo anonimato senza registrare nessuno dei tuoi dati e che puoi utilizzare per un massimo di 5 dispositivi contemporaneamente tra Windows, iOS, Android, Mac, router e altro ancora.

VyprVPN: i vantaggi di una rete virtuale privata

VyprVPN punta principalmente su due aspetti essenziali: sicurezza e velocità. La prima è garantita dalla presenza di un sistema DNS zero-knowledge che di fatto non conserva alcun dato dell’utente. Gli iscritti hanno accesso automatico al firewall NAT, per un ulteriore livello di protezione: inoltre, nel caso la VPN non venga disattivata dall’utente, parte in automatico un killswitch che scollega in automatico tutti i device. Utile per proteggersi da eventuali attacchi.

Neanche la velocità delude, con una media di 80 Mbps in download e di 9 Mbps in upload quando ci si collega ad un server vicino dei più di 700 presenti in tutto il mondo. Questo permette di trasmettere facilmente ogni piattaforma streaming, senza preoccuparsi di blocchi o rallentamenti.

Ovviamente, con l’utilizzo di VyprVPN puoi modificare il tuo indirizzo IP per mascherare la tua posizione e sfuggire ad eventuali restrizioni internet imposte da governi, luoghi di lavoro e organizzazioni. Più semplicemente per accedere anche ai cataloghi stranieri di piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e altre ancora.

Approfitta dunque di questa offerta limitata per far tuo l’abbonamento annuale a VyprVPN con un sconto del 45% sul prezzo di listino. Puoi pagare con carta di credito, debito o PayPal e usufruire in ogni caso della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.