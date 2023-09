Vuoi una VPN più sicura? Scegli PureMax a soli 4,99 euro al mese

Quando si valuta l’attivazione di un servizio VPN, la velocità non è l’unico elemento da tenere in considerazione. Nel mercato di oggi ci sono numerose soluzioni che offrono una VPN veloce, molte di loro però sacrificano la sicurezza. Se vuoi che i tuoi dati personali siano al sicuro, devi necessariamente trovare un servizio che dia attenzione tanto alla velocità quanto alla protezione dei dati.

Quello che fa con ottimi risultati PureMax, il piano completo di PureVPN, che oltre a garantire una velocità di connessione di tutto rispetto offre anche un elevato livello di sicurezza grazie a una crittografia di livello bancario. Oggi puoi attivare PureMax a soli 4,99 euro al mese per 2 anni, beneficiando di ulteriori 3 mesi gratis.

Con PureMax la VPN è al sicuro: ora in sconto del 75%

PureMax è il piano completo del servizio PureVPN, che oltre a una VPN ad alta velocità offre un gestore di password, la crittografia dei file e uno strumento avanzato per la privacy.

Il password manager incluso nel piano PureMax è un luogo sicuro dove puoi memorizzare tutte le tue password, insieme a documenti privati e dati bancari. Puoi usarlo su un massimo di 10 dispositivi, così da difenderti al meglio contro hacker e truffatori.

Un ulteriore step per la tua sicurezza online è dettato dall’utilizzo della crittografia più avanzata al mondo. Con PureMaxi mantieni al sicuro i file più importanti in un cloud storage sicuro, godendo di una sicurezza di livello bancario.

L’ultimo tassello lo regala il gestore personale della privacy integrato (PurePrivacy), grazie al quale ottieni l’eliminazione automatica dei dati personali in possesso delle aziende.

Cogli al volo l’offerta di PureVPN per il piano PureMax, così da ottenere uno sconto pari al 75% sul prezzo di listino per i primi 2 anni. E se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, ricorda che hai a disposizione 31 giorni di tempo dall’acquisto per richiedere il rimborso completo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.