Vuoi ricevere 20 euro di sconto Ikea? Il 31 agosto vai in negozio... in pigiama

Basta un pigiama per ricevere un buono sconto Ikea: si chiama Pigiama Day ed è la nuova iniziativa lanciata dal colosso svedese del design, che permette a tutti coloro che il prossimo sabato 31 agosto si presentano – appunto – in tenuta notturna di ricevere colazione gratis e un buono di 20 euro da utilizzare su una spesa di 80 euro.

Il Pigiama Day di Ikea fa parte di un progetto più ampio dell’azienda, che punta a promuovere il buon sonno con offerte e sconti fino al 25% sui kit per dormire bene (che, di solito, include cuscini e coperte) e una serie di eventi e iniziative nei punti vendita, in programma dal 31 agosto al 21 settembre: incontri con gli specialisti del sonno, consulenze di interior design gratuite e storie della buonanotte per i più piccoli.

Ikea ti dà la sveglia, con uno sconto di 20 euro

Tutti possono ricevere un buono Ikea: chiunque si presenti in uno dei punti vendita indossando un pigiama, parteciperà di fatto al Pigiama Day e potrà ricevere uno sconto di 20 euro su una spesa di 80 euro, da utilizzare nella stessa giornata. Inoltre, fino alle 11.30 verrà offerta la colazione gratuita al bar, così come gratis saranno colazione e menu bimbi a pranzo per tutti i bambini, anche se non indossano il pigiama.

Il Pigiama Day è fissato per sabato 31 agosto: una buona occasione per risparmiare sui prodotti Ikea, grazie al buono da 20 euro che verrà regalato a tutti i partecipanti. L’iniziativa, ricordiamo, è riservata soltanto a chi si presenta indossando il proprio pigiama soltanto per quel giorno, così come lo sconto di 20 euro sarà valido solamente per chi acquista in negozio il 31 agosto.