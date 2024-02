Vuoi guardare anche tu il Super Bowl 2024? Ti basta meno di 1€

Questo fine settimana a Las Vegas andrà in scena il Super Bowl 2024, la finale del campionato di NFL, che vedrà scontrarsi i campioni in carica dei Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers. La finalissima sarà trasmessa in streaming su DAZN grazie all’NFL Game Pass a partire dalla mezzanotte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio.

In occasione del match di domenica notte, l’NFL Game Pass è in promozione al prezzo simbolico di 0,99 euro sulla pagina dedicata del sito ufficiale. L’offerta scade alle 23:59 dell’11 febbraio.

Guarda il Super Bowl 2024 con l’NFL Game Pass di DAZN a meno di 1 euro

Come accennato nell’introduzione, la diretta streaming del Super Bowl 2024 è visibile in Italia su DAZN con l’NFL Game Pass.

Il costo di attivazione di quest’ultimo, in vista della finale di domenica, è irrisorio: bastano appena 0,99 euro per guardare uno degli appuntamenti sportivi più attesi di tutto l’anno, non soltanto negli Stati Uniti d’America.

Con l’NFL Game Pass gli appassionati potranno seguire anche l’Halftime Show, che quest’anno avrà per protagonista il cantante statunitense Usher, e l’autentica trasmissione americana. La telecronaca della gara sarà a cura della coppia composta da Matteo Gandini e Roberto Gotta.

Secondo i bookmakers, i Chiefs capitanati dal nuovo uomo copertina NFL degli ultimi anni Pat Mahomes sono i grandi favoriti per il successo finale. La squadra di Kansas City è reduce dal titolo dello scorso anno ottenuto in seguito a una romcabolesca rimonta sugli Eagles di Philadelphia, grazie al determinante calcio vincente di Butker quando alla fine dell’incontro mancavano solo otto secondi.

Collegati alla pagina dedicata di DAZN e attiva l’NFL Game Pass a soli 0,99 euro, così da guardare il Super Bowl 2024 in streaming incluso lo spettacolo dell’Halftime Show.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.