Parte il 3 luglio il Summer Tour di OPPO. Protagoniste 5 città italiane, ma soprattutto tutti i fan del brand: partecipa fisicamente oppure online, approfitta di super promozioni e cerca di diventare uno dei prossimi testimonial in Italia della compagnia. Ecco tutti i dettagli.

OPPO Summer Tour al via: tutti i dettagli

Ben 5 città italiane in totale saranno le tappe del tour del colosso cinese, che durerà dal 3 luglio all'8 agosto. Si partirà da Bergamo al centro commerciale Oriocenter, dove – dal 3 all'11 luglio – sarà allestito un'area dedicata. A seguire, saranno quattro le altre città italiane coinvolte: Milano presso “Il Centro” di Arese dal 12 al 18 luglio, Torino presso “Le Gru” dal 20 al 25 luglio, Firenze presso “I Gigli” dal 27 luglio al 1° agosto e infine Roma presso “Porta di Roma” dal 3 all’8 agosto.

Per ogni tappa, è prevista la presenza di un fotografo professionista, che scatterà un ritratto ai fan utilizzando l'eccellente smartphone OPPO Find X3 Pro. I migliori saranno utilizzati dalla compagnia per le prossime campagne pubblicitarie. Inoltre, chi deciderà di acquistare alcuni dei prodotti della compagnia, potrà beneficiare di eccezionali sconti. Infine, per ogni città, sarà presente un nutrito numerò di celebrità del mondo dello spettacolo, del digital e dello sport!

Non puoi partecipare fisicamente? Nessun problema: dal prossimo 3 luglio, collegati su www.opposummertour.it e carica il tuo selfie per provare a diventare testimonial del brand!

L'OPPO Summer Tour è alle porte: sei pronto a divertirti?

