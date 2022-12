VPN veloce per cellulare: con QUEST'OFFERTA bastano 2 euro al mese

Utilizzare una VPN sul proprio cellulare è spesso necessario anche se è fondamentale scegliere una VPN veloce e sicura, in grado di garantire l’accesso ad Internet senza limitazioni. Di conseguenza, scegliere una VPN per cellulare gratis non è consigliabile. Questi servizi, infatti, presentano diverse limitazioni, sia alla velocità di connessione che al traffico dati, presentando, inoltre, una rete di server molto ridotta.

Se state cercando una VPN per cellulare in grado di essere veloce e sicura, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata da CyberGhost VPN. Con l’offerta del momento, infatti, è possibile attivare il servizio con un forte sconto. Scegliendo il piano biennale, infatti, si ricevono 4 mesi gratis e si può contare su di uno sconto dell’83%.

Complessivamente, quindi, l’esborso di circa 56 euro viene dilazionato in un periodo di tempo molto lungo: in questo modo, CyberGhost VPN comporta una spesa di appena 2,03 euro al mese. Si tratta di un costo irrisorio per poter utilizzare una VPN da cellulare veloce e sicura. L’offerta è a tempo limitato e può essere attivata direttamente online:

CyberGhost VPN: la scelta giusta per una connessione veloce e sicura dal cellulare

CyberGhost VPN ha tutte le carte in regola per essere utilizzata per realizzare una connessione veloce e sicura per il proprio cellulare. Il servizio permette all’utente di nascondere l’indirizzo IP e di proteggere il traffico dati in entrata e in uscita tramite l’applicazione della crittografia AES a 256 bit.

Da segnalare che è possibile sfruttare una rete di migliaia di server sparsi in 91 Paesi al mondo. Per l’accesso alla VPN, inoltre, è possibile utilizzare le app native di CyberGhost, presenti su tutte le piattaforme più diffuse. Da notare, inoltre, che la VPN può essere utilizzata su 7 dispositivi in contemporanea, ammortizzando ulteriormente i costi.

Con l’offerta in corso, CyberGhost VPN è disponibile con uno sconto dell’83%. Per minimizzare la spesa basta attivare il piano biennale, ricevendo ben 4 mesi gratis. Il servizio, in questo modo, costerà solo 2,03 euro al mese.

