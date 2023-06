VPN semplice ed economica: CyberGhost a poco più di 2€ mensili

La privacy online è un bene prezioso, ma spesso è minacciata da occhi indiscreti e restrizioni geografiche. Se stai cercando un modo semplice ed efficace per proteggere la tua privacy e sbloccare contenuti globali, CyberGhost VPN è l’opzione ideale per te: grazie alla nuova promozione attiva potrai risparmiare ben l’82% di sconto e ottenere due anni di VPN a soli 2,11 euro al mese, con tre mesi gratuiti inclusi.

Sicurezza e privacy, le caratteristiche di CyberGhost

Con CyberGhost VPN, la tua sicurezza e privacy sono al primo posto. La crittografia AES a 256 bit di livello militare protegge la tua connessione da qualsiasi minaccia esterna. Inoltre, CyberGhost applica una rigorosa politica no-log, garantendo che le tue attività online rimangano confidenziali e anonime. Quindi puoi navigare senza preoccupazioni e senza lasciare tracce.

Anche accedere a contenuti esclusivi disponibili solo in determinate regioni è semplice grazie alla vasta rete di server di CyberGhost VPN che ti permette di superare le restrizioni geografiche e sbloccare un mondo di opportunità. Con oltre 9.097 server in tutto il mondo, potrai goderti lo streaming di film, serie TV e sport da qualsiasi parte del globo.

CyberGhost VPN è incredibilmente facile da usare, anche per i principianti. L’interfaccia utente intuitiva ti guida passo dopo passo, permettendoti di connetterti e proteggerti con un solo clic. La piattaforma offre inoltre funzionalità di sicurezza avanzate per proteggerti a 360°, come la protezione da fughe DNS e la funzione Kill Switch che interrompe il collegamento in caso di disconnessione.

La promozione CyberGhost VPN ti permette di ottenere due anni di abbonamento VPN e tre mesi gratuiti a soli 2,11 euro al mese. È un prezzo irrisorio per proteggere la tua privacy e sbloccare un mondo di contenuti. E se non sei completamente soddisfatto, hai la possibilità di richiedere un rimborso completo entro 45 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.