Perché ADESSO devi scegliere una VPN che protegga dai malware

La nostra vita è sempre connessa. Internet può essere definita una seconda casa per tutti. Come ci proteggiamo dai ladri e dalle minacce esterne, così anche la nostra navigazione online deve essere protetta da pericolosi attacchi. Le probabilità di finire in pasto a cybercriminali sono molto alte. Per questo è necessario installare una VPN, ma che abbia anche un sistema di difesa contro i malware.

Perché deve includere anche quest’ultima funzionalità? Semplicemente perché mentre acquistiamo online, registriamo i nostri dati o consultiamo le nostre email potremmo finire in un attacco phishing dove gli attori malevoli durante il processo di truffa piazzano sui nostri dispositivi virus pericolosi.

La soluzione definitiva a questi pericoli è avere attiva una VPN che integri una protezione potente e costante contro i malware. Tra tutte quelle disponibili, solo NordVPN offre un’app con queste caratteristiche. Scopriamo cosa fa e perché è così importante difendersi in questo modo.

VPN e Malware: la difese ORA deve essere completa

Non possiamo abbassare la guardia proprio ora che cybercriminali esperti stanno realizzando sempre più attacchi specifici e distruttivi. Se prima poteva essere un caso finire invischiati in un attacco informatico, oggi è un caso strano non esserne colpiti. Per questo è importantissimo dotarsi di una VPN con inclusa una protezione malware.

NordVPN offre il massimo della sicurezza grazie a Threat Protection. Questa funzionalità non dimentica le linee basi per garantire una connessione anonima e crittografata, ma le implementa con ulteriori sistemi a difesa totale per privacy e dati personali oltre che bancari.

Grazie a Threat Protection non è necessario che tu sia collegato ai server di NordVPN. Infatti, questa protezione continua a funzionare assicurandoti uno scudo profondo non solo contro tracker, virus e annunci pubblicitari, ma anche contro malware.

In qualsiasi momento potresti essere contattato da una email fraudolenta contenente link che rimandano a pagine di phishing. Oppure, hacker potrebbero chiamarti fingendosi operatori della tua banca di fiducia e così via. Tutti con l’obiettivo di violare i tuoi dispositivi installandoti, ad esempio, pericolosi trojan bancari.

Grazie a NordVPN, oggi in offerta al 65% di sconto e con 3 mesi gratis, potrai difenderti da qualsiasi minaccia online. Sarai invisibile e verrai protetto contro tutti i malware in tempo reale con la funzione Threat Protection. Affidati solo a professionisti della sicurezza online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.