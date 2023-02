VPN e protezione e-mail: quale piattaforma propone entrambi i servizi

L’utilità delle VPN, nel contesto di privacy e anonimato, è ormai conosciuta da chiunque frequenti assiduamente il Web.

I migliori provider del settore però, vanno ben oltre queste utilità. Per esempio, esistono alcuni servizi che integrano anche un sistema di protezione e-mail a dir poco efficace.

Tenendo presente di come la posta elettronica sia uno dei principali fattori a rischio di attacchi informatici, tutto ciò non è da sottovalutare. Le e-mail sono infatti canali “preferenziali” degli hacker per diffondere malware o comunque favorire le strategie legate ad attacchi phishing.

In questo contesto, AtlasVPN si distingue per offrire tale tipologia di servizio inclusa con la classica VPN per quello che, di fatto, diventa un pacchetto completo per la sicurezza digitale.

VPN e protezione e-mail? Un servizio che copre più aspetti della sicurezza digitale

AtlasVPN offre anche tanti altri vantaggi che elevano questa VPN a una delle migliori del settore.

Si parla, tra le altre cose, della possibilità di collegare un numero illimitato di dispositivi con un singolo account. Sotto il punto di vista della compatibilità poi, questo provider non teme paragoni.

Che si tratti di Windows, macOS, Android, iOS, Android TV o Amazon Fire TV, AtlasVPN svolge alla perfezione il proprio compito protettivo. Lato sicurezza, l’adozione del famoso protocollo WireGuard offre più che adeguate garanzie e, allo stesso tempo, non influisce negativamente sulle prestazioni.

Sotto il punto di vista della struttura, va tenuto conto che AtlasVPN agisce attraverso ben 750 server sparsi un po’ in tutto il mondo. Integrazione di un sistema AdBlocker, va a impreziosire ulteriormente quanto offerto da tale piattaforma.

E per quanto riguarda i costi?

Grazie all’attuale promozione è possibile effettuare la sottoscrizione biennale di AtlasVPN e, oltre ad ottenere 3 mesi gratis di servizio, usufruire dell’83% di sconto.

Ciò si traduce in appena 1,82 dollari al mese per una delle migliori VPN sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.