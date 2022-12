Periodo nero per il portafoglio? Con una VPN prenoti le vacanze a pochi euro

Questi ultimi mesi sono stati difficili per tutti. Economicamente moltissime famiglie faticano a far quadrare i conti. Il caro bollette, l’aumento dei beni alimentari e di prima necessità. Insomma, il costo della vita è salito alle stelle e a rimetterci sono i nostri momenti di relax. Perché rinunciare alle tue vacanze di Natale? Una buona VPN può venire in tuo soccorso.

Anche se è un periodo nero per il tuo portafoglio, questa soluzione ti permetterà di prenotare il tuo viaggio tanto desiderato spendendo pochi euro. Se non lo sapevi, attivando NordVPN potrai risparmiare notevolmente su molti acquisti online. Installa l’app compatibile con tutti i dispositivi e i sistemi operativi e scopri la sua “magia”.

Il vantaggio sta nella possibilità di cambiare la tua posizione virtuale. Infatti, grazie a questa VPN, potrai selezionare un server differente che ti sposterà virtualmente nel Paese dove è posizionato. Ti verrà anche assegnato un nuovo indirizzo IP. Questo non solo ti permette di navigare in totale anonimato, ma anche di ottenere altri interessanti benefici.

Con una VPN vai in vacanza risparmiando

Il principio è molto semplice. Solitamente compagnie aeree, noleggio veicoli, negozi online e altro gestiscono i loro prezzi con listini differenti per ogni Paese. Perciò attivando una VPN sul tuo dispositivo e collegandoti a un server posizionato in un Paese dove la vita costa meno potrai risparmiare prenotando le tue vacanze di Natale.

Cambiando i prezzi in base a dove ti trovi, molti venditori – senza saperlo – ti forniranno un assist incredibile per spendere poco ottenendo gli stessi servizi. Prenota un volo con partenza e arrivo da dove vuoi, ma fallo cambiando la tua posizione virtuale. Otterrai prezzi decisamente più vantaggiosi rispetto a quelli a cui avresti avuto accesso dall’Italia.

In questo momento sei anche fortunato. Grazie all’Offerta di Natale NordVPN è al 63% di sconto con 3 mesi gratis aggiuntivi. Fai l’affare del giorno e assicurati un risparmio costante. Non ti resta che approfittare subito di questa possibilità attivando la tua VPN per risparmiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.