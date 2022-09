VPN: perché la posizione dei server è molto importante

Solitamente, quando qualcuno sceglie di attivare una VPN sui propri dispositivi è per proteggere privacy e dati personali. In effetti, i tanti provider disponibili offrono tunnel crittografici per una navigazione anonima che evita tracciamenti e furto di informazioni sensibili, tra cui anche dettagli di pagamento.

Tuttavia, VPN non è solo sicurezza informatica ad alti livelli, ma è molto di più. Con uno strumento di questo tipo è possibile migliorare la propria connessione internet grazie a server ottimizzati sui quali si appoggia la navigazione dell’utente. Questi, ad esempio, sono in grado di rendere lo streaming più veloce e stabile.

Molti però dimenticano un dettaglio importante, che dovrebbe essere valutato in fase di acquisto e di utilizzo della VPN stessa: la posizione dei suoi server. In quali Paesi sono collocati? La risposta a questa domanda è fondamentale per poter sfruttare a pieno molti dei benefici, spesso sconosciuti, di questo servizio.

VPN: prima di acquistarla valuta bene la posizione dei suoi server

Un dettaglio indispensabile da valutare durante l’acquisto di una VPN è la posizione dei suoi server. Questo perché farà la differenza su molti aspetti del suo utilizzo. Primo fra tutti i contenuti accessibili tramite lo streaming live e on demand.

Se la VPN che stai valutando a server nei Paesi principali dovi si svolgono o che trasmettono gli sport più importanti, hai la sicurezza di poterti collegare alle piattaforme streaming locali per accedere alle trasmissioni esclusive e disponibili solo per gli utenti che si collegano da quelle Regioni.

Inoltre, un altro aspetto simpatico, è che grazie alle VPN puoi risparmiare sui voli aerei e su altri acquisti. Nondimeno, per farlo dovrai collegarti a un server posizionato in quei Paesi dove il costo della vita è più basso e le persone ricevono stipendi inferiori ai nostri. Ecco quindi perché è utile sapere dove sono posizionati i server di quel provider.

Tra le VPN disponibili una delle migliori è NordVPN. Questo servizio offre oltre 5.000 server, sparsi in 59 Paesi di tutto il mondo. Questi sono tutti ottimizzati per le tue esigenze. Se cerchi una connessione più veloce e senza limiti allora dovrai collegarti ai server degli Stati Uniti. Se invece vuoi risparmiare sull’acquisto di biglietti aerei e altro potresti provare con Messico, Cile o Turchia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.