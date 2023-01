VPN per iPhone: ecco la MIGLIORE da attivare oggi (-82%)

I possessori di un iPhone o di un iPad potranno trovare molto utile l’utilizzo di una VPN. Grazie ad un’applicazione di questo tipo, infatti, è possibile massimizzare la privacy della connessione, accedendo al web sfruttando la crittografia del traffico dati per evitare tracciamenti e monitoraggi da parte di servizi di terze parti.

Una VPN per iPhone o iPad consente, inoltre, di aggirare le limitazioni geografiche che i provider di servizi web (come i servizi di streaming) potrebbero applicare all’accesso alle proprie piattaforme. Con una VPN, inoltre, è possibile rendere sicuro e privato l’accesso ad Internet tramite una rete Wi-Fi pubblica. I vantaggi legati all’utilizzo di un’app di questo tipo sono davvero tanti.

Le opzioni non mancano ma chi è alla ricerca di una nuova VPN per iPhone o iPad ad inizio 2023 c’è la possibilità di puntare sull’offerta di CyberGhost, una delle migliori VPN del settore, che mette a disposizione un’app per iOS e iPadOS pronta da scaricare per accedere subito alla rete.

Attualmente, CyberGhost è disponibile con uno sconto dell’82%. La promozione si riferisce al piano biennale che include 2 mesi gratis. Complessivamente, la spesa da sostenere sarà di appena 2,19 euro al mese. Per maggiori dettagli è disponibile il link qui di sotto.

VPN per iPhone e iPad: l’offerta di CyberGhost è quella giusta

Puntare su CyberGhost è, senza dubbio, la scelta giusta per ottenere il massimo da una VPN per iPhone e iPad. L’applicazione, infatti, garantisce una protezione completa del traffico web, tramite la crittografia AES a 256 bit, e mette a disposizione una rete di migliaia di server sparsi in 100 Paesi al mondo, per garantire una connessione sempre veloce e in grado di aggirare qualsiasi limite geografico.

Da non sottovalutare la possibilità di accesso alla VPN da 7 dispositivi in contemporanea: in questo modo, quindi, sarà possibile utilizzare la VPN su iPhone, iPad e su qualsiasi altro dispositivo (CyberGhost è disponibile anche con app Android, Windows e per altre piattaforme).

Con la nuova offerta di inizio 2023, quindi, è possibile attivare CyberGhost a 2,19 euro al mese con uno sconto dell’82% rispetto al costo standard. L’offerta riguarda il piano biennale con fatturazione anticipata che include anche 2 mesi gratis aggiuntivi. Per attivare subito l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

