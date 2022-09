VPN in offerta: risparmi 226€ e hai anche DUE MESI GRATIS

Se sei alla ricerca di una ottima VPN per la tua privacy digitale dovresti dare un’occhiata a questa strepitosa offerta di Private Internet Access.

Il piano di 2 anni di questa VPN è in sconto infatti con l’81% sul prezzo di listino: questo significa che risparmi oltre 225 euro rispetto quello che pagheresti solitamente. E c’è anche una sorpresa in più: abbonandoti ricevi due mesi gratis da aggiungere alla tua iscrizione!

Cosa ottieni se scegli Private Internet Access, la VPN numero 1 per la privacy digitale

Private Internet Access è un servizio VPN che ti garantisce l’accesso illimitato a server posizionati in tutto il mondo, velocità per lo streaming e la condivisione dei file e tecnici esperti disponibili per assistenza 24/7.

In un solo colpo hai dunque la protezione della tua privacy, con il tuo indirizzo IP e la tua navigazione che saranno sempre nascosti da occhi indiscreti, dati personali sicuri e criptati e contenuti illimitati. Cosa significa? Che con la VPN PIA puoi accedere a tutti i tuoi programmi, app e negozi preferiti dove vuoi, senza restrizioni e indipendentemente da dove ti trovi.

Con oltre 10 anni di esperienza nel settore VPN, più di 15 milioni di clienti soddisfatti in tutto il mondo e una trasparenza al 100% grazie al suo software open source, Private Internet Access è la scelta giusta da fare. Specie se puoi risparmiare più di 220 euro con l’81% di sconto e ottenere insieme a tutto questo anche due mesi gratis aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.