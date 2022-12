Senza VPN non sei protetto: attiva ora NordVPN con 3 mesi gratis

Navigare online senza una protezione efficace è un suicidio digitale. Si tratta di ore o di giorni prima che i tuoi dati finiscano nelle mani sbagliate compromettendo la tua privacy. Ecco perché è necessario che ti affidi subito a una buona VPN e NordVPN è tra le migliori disponibili.

Attivando il Piano di 2 Anni ottieni 3 mesi gratis e il 63% di sconto. Si tratta di un’ottima occasione per metterti al sicuro ed evitare tristi conseguenze dovute alla troppa ingenuità. Tanto, anche se per ora non hai subito un attacco informatico da cybercriminali esperti, i tuoi dati sono comunque stati utilizzati a tua insaputa.

Infatti, senza una VPN come NordVPN attiva, aziende come Google, TikTok, Facebook, Apple e altre registrano le tue informazioni personali e le tue preferenze di navigazione mentre ti trovi su altri siti Web che vengono pagati da loro per fornire le informazioni che rilevano mentre visiti le loro pagine.

La VPN sicura ed efficace si chiama NordVPN

Forse nemmeno te ne sei accorto, ma la tua identità digitale è già finita nelle mani di hacker e adesso si trova in vendita sul Dark Web. Per evitare ciò e scongiurare le conseguenze dovute a questi e altri attacchi devi affidarti a una VPN sicura ed efficace: NordVPN.

I suoi server forniscono tutto il necessario per una navigazione online anonima e crittografata. Il tuo indirizzo IP non comparirà mai quando sei connesso e nemmeno la tua posizione sarà quella reale. Questo provider possiede 59 server posizionati in diverse parti del mondo.

A completare tutto c’è ThreatProtection. Si tratta di una funzionalità esclusiva che funge da antivirus. Rimane attiva anche quando fisicamente non sei collegato ai server VPN di NordVPN. Il suo obiettivo è quello di bloccare attacchi di hacker, tracker, malware, annunci pubblicitari e aziende commerciali.

Perciò è chiaro quanto sia indispensabile ottenere una forma di protezione vincente per i tuoi dispositivi e per la tua privacy. Con NordVPN sarai al sicuro perché si tratta di una VPN ad alto livello tecnologico con funzionalità all’avanguardia studiate nei minimi dettagli. Attivala subito al 63% di sconto e con 3 mesi gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.