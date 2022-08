VPN: perché è meglio attivare un piano di 2 anni

Quando si parla di VPN subito ti viene in mente tanta sicurezza, privacy e libertà di movimento in internet. Tuttavia, dopo questi vantaggi si passa subito a un altro elemento fondamentale che differenzia i vari servizi: il prezzo.

Una cosa importantissima è evitare di scegliere una VPN solo perché ha un prezzo molto conveniente. Spesso non è il modo migliore per decidere di attivarne una piuttosto che un’altra. Invece è decisamente meglio scegliere quella che offre le migliori funzionalità insieme a privacy e protezione.

Ecco perché la scelta giusta è optare per un piano di almeno 2 anni. Questo ci garantirà un risparmio notevole anche acquistando una VPN che si annovera essere tra le più costose del mercato. Giusto in canna abbiamo una promozione fantastica.

Infatti, PureVPN, normalmente ti costerebbe 10,95 euro al mese. Optando per l’abbonamento di 2 anni abbatti il costo a 1,99 euro al mese e in più ottieni 3 mesi gratis. In questo modo ti assicuri uno dei migliori prodotti sul mercato a un prezzo decisamente interessante.

VPN: scegli l’abbonamento che abbatte il costo

Quindi, acquistare una VPN per 2 anni o più significa abbattere il suo costo. In questo modo non solo risparmierai una bella cifra ogni anno, ma avrai attiva sui tuoi dispositivi PureVPN che integra funzionalità specifiche e all’avanguardia per privacy, sicurezza e protezione da qualsiasi minaccia.

Ad esempio, PureVPN ti garantisce una rete crittografata AES a 256 bit ogni volta che ti connetti online. Garantendoti il totale anonimato potrai consultare i tuoi social, ma anche acquistare sui tuoi e-Commerce preferiti o entrare nella tua Home Banking senza alcun pericolo.

Non solo, ma questa VPN migliora anche la tua connessione offrendoti server ottimizzati per streaming, download, gaming e navigazione sempre estremamente veloci e stabili. In più potrai anche aggirare le restrizioni geografiche e le censure godendo di un accesso illimitato a siti Web, video, eventi live, condivisione di file p2p e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.