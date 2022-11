VPN: scegli internet senza limiti con Surfshark all'84% di sconto

Le prestazioni oggi sono fondamentali quando si naviga online, si guarda una partita in streaming o si acquista su un e-commerce. Come puoi ottenere il meglio in velocità, stabilità e sicurezza? Installando una VPN su tutti i tuoi dispositivi. La migliore scelta che puoi fare oggi è acquistare Surfshark.

Questo è un provider di tutto rispetto che offre il massimo della tecnologia per ottenere internet senza limiti. Attivala subito e inizia a navigare in piena libertà. Non dovrai più sottostare a limitazioni geografiche né censure. Inoltre, eviterai le intercettazioni da parte di autorità governative e il tracciamento delle aziende.

Se ami lo streaming live e on demand con Surfshark VPN potrai fruire dei contenuti di qualsiasi piattaforma o sito internet senza alcuna restrizione. Collegati a un server posizionato nel Paese del sito o della piattaforma a cui vuoi accedere e il gioco è fatto. La tua connessione apparirà in un altro luogo rispetto a dove realmente sei.

VPN è sicurezza e protezione dati oltre che privacy e ottimizzazione

Attivare una VPN sui tuoi dispositivi significa migliorare notevolmente la tua navigazione online. Grazie a Surfshark navigherai molto più velocemente del solito perché sarai collegato ai suoi server che offrono una larghezza di banda illimitata. In più, sarai completamente al sicuro.

Infatti, il tunnel crittografato rende i tuoi dati invisibili. Inoltre, il tuo indirizzo IP verrà sostituito da un altro ad hoc creato da Surfshark. Fondamentalmente la tua privacy sarà completamente inviolabile. Tra l’altro, con un solo abbonamento, copri un numero illimitato di dispositivi.

In aggiunta questa VPN offre anche uno strumento di blocco annunci e malware. In questo modo sarai costantemente protetto da pericolosi Adware. Dì addio anche ai fastidiosi pop-up di consenso per i cookie da accettare ogni volta che ti colleghi a un sito. Per attivare questa funzione dovrai installare l’estensione di Surfshark per il tuo browser.

Approfittane subito per migliorare notevolmente la tua navigazione online. Assicurati una VPN completa, ma allo stesso tempo economica e conveniente. Attiva oggi stesso Surfshark all’84% di sconto. Non dovrai più rinunciare a nulla e la tua connessione sarà protetta, veloce e senza limiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.