VPN in vacanza: con QUEST'OFFERTA bastano 1,71 €/mese

L’estate è iniziata e, per molti, è già tempo di vacanza: chi si mette in viaggio, soprattutto in questo periodo, troverà molto vantaggioso puntare su di una VPN da usare in vacanza per accedere ad Internet in sicurezza e senza alcun tracciamento, anche quando si utilizza una rete Wi-Fi pubblica.

Per minimizzare i costi, senza compromessi sulla qualità, è possibile puntare su AtlasVPN. Il servizio è sempre di più un punto di riferimento del settore delle VPN e, grazie all’offerta estiva, è disponibile con una spesa di appena 1,71 euro al mese optando per il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi.

La promozione, attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di AtlasVPN, prevede anche una garanzia di rimborso a 30 giorni che consente di testare nei minimi dettagli il servizio, riservandosi la possibilità di poter richiedere un rimborso integrale della spesa sostenuta. Per tutti i dettagli è disponibile il link qui di sotto.

AtlasVPN è la VPN giusta da usare in vacanza: il costo è di 1,71 euro al mese

Con AtlasVPN è possibile sfruttare una VPN:

con connessione senza limiti di banda , per accedere ad Internet sempre alla massima velocità

, per accedere ad Internet sempre alla massima velocità con la protezione dell a crittografia AES a 256 bit e con una politica no log per massimizzare la sicurezza e azzerare il tracciamento

con una per massimizzare la sicurezza e azzerare il tracciamento con la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare qualsiasi blocco geografico all’accesso ad un sito o ad un servizio web

sparsi in tutto il mondo per aggirare qualsiasi blocco geografico all’accesso ad un sito o ad un servizio web con la possibilità di accedere alla VPN da un numero illimitato di dispositivi

AtlasVPN, grazie all’offerta estiva, è disponibile con un costo ridotto ad appena 1,71 euro al mese. Per minimizzare la spesa è sufficiente puntare sul piano biennale che include anche 3 mesi gratis aggiuntivi per un totale di 27 mesi di sottoscrizione. L’offerta prevede anche la garanzia di rimborso da esercitare a 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.