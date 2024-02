VPN illimitata su PC e smartphone: ora bastano 2,08 euro al mese

Per una VPN illimitata e sicura su PC e smartphone Android e iPhone che consenta sia di navigare senza tracciamento che di aggirare i blocchi geografici online, per accedere a qualsiasi sito o app, bastano poco più di 2 euro al mese. La soluzione giusta, infatti, arriva da PrivateVPN che ha lanciato una promozione da non perdere.

Il servizio, infatti, è scontato dell’85% e ora costa appena 2,08 euro al mese andando ad attivare il piano di 36 mesi che garantisce un utilizzo illimitato e a prezzo bloccato della VPN per ben 3 anni. L’offerta in questione è attivabile, in pochi clic, direttamente dal sito ufficiale di PrivateVPN.

VPN illimitata a poco più di 2 euro al mese: ecco l’offerta di PrivateVPN

Una VPN da usare su PC e su smartphone Android e iPhone deve avere caratteristiche ben precise, con la possibilità di utilizzo senza limiti e senza tracciamento. Con PrivateVPN è possibile:

aggirare i blocchi geografici all’accesso a siti web, app e servizi di streaming; la VPN è dotata di centinaia di server sparsi in 63 Paesi al mondo

all’accesso a siti web, app e servizi di streaming; la VPN è dotata di centinaia di server sparsi in 63 Paesi al mondo navigare senza tracciamento grazie a una politica no log e alla crittografia del traffico dati

grazie a una e alla del traffico dati utilizzare i vantaggi della VPN su tutti i propri dispositivi, grazie alle applicazioni messe a disposizione da PrivateVPN

Con l’offerta di PrivateVPN è possibile ridurre il costo della VPN fino a 2,08 euro al mese scegliendo il piano di 36 mesi che garantisce un accesso illimitato e senza costi aggiuntivi alla rete VPN. Per tutti i nuovi utenti è possibile beneficare di una garanzia di rimborso integrale, disponibile entro 30 giorni dall’attivazione.

Da notare, inoltre, che PrivateVPN consente anche l’accesso a un piano mensile oltre che un piano trimestrale. Tutte le promozioni in corso per l’accesso alla VPN sono disponibili tramite il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.