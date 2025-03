VPN illimitata a 1 euro per due anni con PrivadoVPN

Il servizio VPN PrivadoVPN ha lanciato una nuova offerta sul piano di due anni, che consente di avere una VPN illimitata al prezzo scontato di 1,11 euro al mese per 24 mesi. La promozione in corso include inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni, tre mesi extra in regalo, e la possibilità di aggiungere l’opzione antivirus a 1,99 euro in più al mese.

PrivadoVPN è una VPN no-log con sede in Svizzera, ciò significa che i suoi utenti beneficiano di una delle più severe leggi sulla privacy dei dati personali al mondo (quella per l’appunto del Paese elvetico). Altre funzionalità chiave sono la crittografia avanzata, il blocco degli annunci pubblicitari, e una velocità di connessione superiore alla media.

Le caratteristiche di PrivadoVPN

La privacy e la sicurezza dei dati personali sono uno dei temi più importanti da tenere in considerazione durante la scelta di un servizio VPN. In questo caso, PrivadoVPN è promosso a pieni voti per il suo status di VPN no-log, un servizio cioè che non conserva alcun dato dei suoi utenti e fa sì che né hacker, né governi né altre aziende possono avere accesso alle loro attività sul web.

Un’altra caratteristica chiave del servizio VPN con base in Svizzera riguarda la possibilità si sfruttare il proxy PrivadoVPN SOCKS5 sul proprio client di download preferito, per trasferimenti di file sicuri senza dover sacrificare la velocità. Sempre a proposito di velocità, la VPN svizzera consente di scegliere tra i principali protocolli VPN oggi disponibili, tra cui WireGuard, IKEv2 e OpenVPN, per il miglior compromesso possibile tra sicurezza e prestazioni.

Infine, con la funzione Controllo genitori PrivadoVPN si pone come VPN di riferimento per tutti gli adulti che desiderano monitorare le attività sul web dei loro figli, proteggendoli da interazioni con persone potenzialmente pericolose e da contenuti inappropriati.