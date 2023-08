Le VPN gratuite sono efficaci?

La sicurezza online deve essere una priorità. Probabilmente è da diverso tempo che senti parlare di VPN e le soluzioni gratuite ti sembrano appetibili. Effettivamente è così, non spendere nemmeno un centesimo e pensare di avere il massimo della privacy gratis appare invitante. Ma sono davvero validi questi servizi. Purtroppo non sono completi e non offrono ciò che invece un servizio a pagamento garantisce.

NordVPN, in offerta speciale proprio oggi, assicura all’utente una privacy completa e un sistema di sicurezza completo ed efficiente. All’effettivo, con questa soluzione hai tutto quello che dovresti avere in termini di protezione. Innanzitutto, hai un tunnel crittografato che garantisce il 100% dell’anonimato durante la navigazione online. In questo modo tutte le informazioni, in entrata e in uscita, vengono rese inaccessibili a terzi.

Dopodiché, questa VPN, offre una protezione senza limiti. Infatti, le soluzioni gratuite impongono una serie di limitazioni tra cui i megabyte di navigazione. Con NordVPN potrai rimanere connesso quanto vuoi, consumare tutti i giga che vuoi senza avere alcuna sorpresa. A ciò si aggiunge anche la possibilità di cambiare posizione virtuale quando e dove vuoi, cosa che con diversi provider gratuiti non è contemplata.

VPN Gratuita: forse meglio quelle a pagamento

In conclusione possiamo dire che le soluzioni VPN a pagamento sono più efficaci e complete rispetto a quelle gratuite. Con un abbonamento economico, come quello proposto da NordVPN al 63% di sconto per 2 anni, hai tutto quello che serve alla tua sicurezza online. Addirittura con questa soluzione ottieni inclusa nell’app Threat Protection.

Stiamo parlando di 3 funzionalità in 1 che offre protezione contro malware e hacker, blocco dei tracker con monitoraggio dei tuoi dati, esclusione di annunci pubblicitari, banner e pop-up da siti web e app gratuite con annunci. Insomma, a un piccolo prezzo soluzioni di questo tipo sono più uniche che rare. Risparmia e assicurati una totale privacy online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.