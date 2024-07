VPN e social network: più privacy e tanti altri vantaggi con una VPN

Anche per chi usa i social media è utilissimo ricorrere a una VPN. Il motivo è semplice: con una connessione VPN, sfruttando la crittografia, la possibilità di nascondere il proprio IP e l’assenza di un tracciamento, sarà possibile navigare in modalità privata, evitando di essere tracciati dai banner pubblicitari e nascondendo la propria posizione reale.

Attivando una connessione VPN e scegliendo con attenzione le opzioni di privacy del social network che si sta utilizzando, quindi, è possibile utilizzare il proprio account in modo più sicuro.

La VPN da usare, in questo caso, è NordVPN, da tempo considerata come la miglior VPN sul mercato e oggi disponibile in offerta con uno sconto fino al 69%, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Il servizio VPN prevede un costo di 3,99 euro al mese e aggiunge Giga gratis da usare con Saily, il servizio di eSIM internazionali realizzato dai creatori di NordVPN. Per accedere alla promo in questione basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto.

Social media e VPN: il binomio è vincente

Usare una VPN è sempre una scelta vantaggiosa: anche quando si accede ai social network, quindi, è utile ricorrere a una VPN per poter accedere a Internet in sicurezza, evitando il tracciamento e sfruttando la crittografia del traffico dati per poter proteggere la privacy.

Una VPN, inoltre, consente di “spostare” il proprio IP in un altro Paese, andando a scegliere un server VPN situato in un Paese diverso da quello da cui si effettua la connessione. Questo permette, ad esempio, di accedere a un social a cui non è possibile accedere dal Paese in cui ci si trova oppure consente di sfruttare funzionalità disponibili solo in alcuni Paesi.

La scelta giusta per una VPN da usare per i social media non può che essere NordVPN. Il servizio ha un costo di 3,99 euro al mese, con il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Con questa VPN è possibile sfruttare la crittografia del traffico dati, una politica no log e un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.