VPN e 1 TB in cloud: un solo abbonamento a prezzo scontato con NordVPN

NordVPN è sempre di più il punto di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di un servizio VPN davvero completo, sicuro e senza tracciamento. Il piano Completo di NordVPN, però, offre diversi vantaggi aggiuntivi garantendo l’accesso senza limiti alla VPN, al Password Manager e a 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia per mettere al sicuro i propri dati.

Con la promozione in corso, il bundle in questione è disponibile in sconto del 63%. L’offerta, infatti, consente l’attivazione di NordVPN, con tutti i servizi inclusi, con un costo di 5,99 euro al mese e con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Da notare, in ogni caso, che è possibile anche attivare la sola VPN, con un costo di 3,99 euro al mese.

Le offerte in questione si riferiscono al Piano 2 anni che include anche 30 giorni gratuiti da regalare a un amico. NordVPN propone anche abbonamenti annuali e mensili. Per tutti i dettagli e per scegliere la versione desiderata del servizio è possibile visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il link qui di sotto.

VPN con 1 TB in cloud: la scelta vincente è NordVPN

Con il piano Completo di NordVPN è possibile accedere a:

una VPN illimitata con la protezione della crittografia e una politica no log oltre che con un network di migliaia di server per spostare il proprio IP in un altro Paese; la connessione è sempre senza limiti di banda

con la protezione della crittografia e una politica no log oltre che con un network di migliaia di server per spostare il proprio IP in un altro Paese; la connessione è sempre senza limiti di banda un password manager multi-piattaforma

1 TB in cloud con la protezione della crittografia

NordVPN ha un costo di 5,99 euro al mese per chi sceglie il piano Completo. Per attivare la sola VPN, invece, il costo è di 3,99 euro al mese. Le offerte sono disponibili di seguito.

NordVPN prevede la fatturazione anticipata, sia per l’abbonamento biennale che per quello annuale. Su tutte le versioni c’è una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.