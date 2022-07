VPN in donazione contro la censura russa

La censura russa sta impedendo a tutti i cittadini di essere raggiunti da informazioni che non siano strettamente gestite dal Cremlino. In aiuto a questa situazione particolarmente difficile, che lede non solo la libertà di stampa, ma anche di informazione, è accorso l’Open Technology Fund che sta fornendo VPN gratuitamente.

Grazie a queste “reti private virtuali” milioni di utenti russi possono così visitare tutti quei siti Web bloccati dalla censura russa. Questa iniziativa è sostenuta anche dal Governo degli Stati Uniti d’America in una lotta contro una politica coercitiva e dittatoriale legata alla diffusione di informazioni corrette e super partes.

Il problema è nato maggiormente dallo scoppio della guerra Russia-Ucraina quando, le informazioni trasmesse dai media dovevano rispettare le indicazioni dettate dal Cremlino. Da qui molti siti internet di news sono stati oscurati con l’accusa di diffondere informazioni pericolose e illegittime.

Per riuscire ad aggirare la strategia putiniana delle notizie approvate solo dal regime stanno arrivando in soccorso dei cittadini russi milioni di VPN. Questa tecnologia permette a chiunque di accedere online a qualsiasi contenuto superando qualsiasi censura.

Cos’è una VPN e perché è così utile in Russia

L’Open Technology Fund, sostenuto dal Governo USA, sta distribuendo gratuitamente software VPN in Russia per permettere ai cittadini di accedere a quei contenuti bannati da internet nel Paese. Questa strategia è stata molto apprezzata da Natalia Krapiva, esperta in difesa dei diritti digitali e attivista di Access Now:

Sono in corso iniziative di ogni tipo e per mantenerle in vita è necessario internet, perché non puoi riunirti di persona o perché gli attivisti sono sparsi per il mondo. È molto importante per i russi essere connessi all’interno del world wide web per mantenere viva la resistenza.

Una VPN permette a chiunque di navigare online in totale anonimato. Attraverso un tunnel crittografato tutti i dati dell’utente vengono protetti contro qualsiasi minaccia. Inoltre, collegandosi a server sparsi in tutto il mondo è in grado di aggirare qualsiasi censura dando libero accesso a tutto il contenuto del Web.

Prova anche tu la potenza di ExpressVPN. Grazie a questo prodotto non solo potrai visitare qualsiasi pagina online, ma avrai il massimo della protezione durante la tua navigazione e i tuoi acquisti online. In più, grazie ai suoi server ottimizzati, potrai godere di streaming e gioco online ancora più veloci e senza interruzioni.

Infine, una VPN è in grado di difenderti dalle truffe online ed ExpressVPN lo fa molto bene. Nessuna minaccia riuscirà a rubarti dati personali e bancari. La tua privacy resterà protetta come in una cassaforte invalicabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.