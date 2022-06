Come una VPN può difenderti dalle truffe online più comuni

Non ci sono dubbi sul fatto che oggi sia sempre più fondamentale trovare uno o più modi per proteggersi dalle numerose minacce online. Sotto forma di messaggi, email, telefonate e banner pubblicitari il pericolo è sempre dietro l’angolo, anche quando svolgiamo le nostre più comuni attività sul Web. Ecco perché gli esperti consigliano di installare una VPN.

Si tratta di un’applicazione che include tutto ciò che risulta necessario affinché la connessione online dell’utente risulti anonima. In altre parole, una volta connesso a internet l’utente viene posizionato su uno dei server della VPN e la sua navigazione, compresi tutti i dati, crittografati a livello militare.

Inoltre, anche l’indirizzo IP viene modificato. In questo modo nessuna informazione può essere più tracciata nemmeno dai tracker o dalle società di analisi a scopo di marketing e pubblicità. Ma se pensi che questo sia già abbastanza, ti stai sbagliando di grosso.

Una buona VPN, come ad esempio ExpressVPN, può anche difenderti dalle truffe online più comuni. Non hai mai sentito parlare di phishing o di smishing? Si tratta di due attacchi molto diffusi utilizzati dai cybercriminali per rubare dati personali e informazioni bancarie per accedere ai risparmi online delle vittime.

VPN: l’arma di difesa contro gli attori malevoli

Il Web è pieno zeppo di attori malevoli in cerca di prede da truffare e “spolpare”. Il loro obiettivo è quello di trarre più informazioni possibili per finalizzare meglio altre truffe ancora più pericolose o per vendere i dati di un utente a società terze, anche nel Dark Web.

Oltre a ciò, sono sempre più diffusi i raggiri che cercano di accedere ai conti correnti delle vittime o ai loro account collegati a qualche servizio di pagamento digitale come PayPal, Hype, N26 e altri. A ciò si aggiungono anche i tentativi di furto per quanto riguarda criptovalute e Token Non Fungibili.

Le truffe più comuni utilizzate dai cybercriminali per fare tutto questo sono il phishing e lo smishing. Il phishing è veicolato da email che imitano per grafica e contenuti quelle ufficiali ad esempio di una banca o di un servizio famoso.

L’utente viene intenzionalmente spinto a cliccare su un link malevolo che rimanda a una pagina clone di quel servizio. Essendo però completamente falsa, la pagina Web raccoglie tutti i dati inseriti dalla vittima per fornirli poi agli attori di questa truffa.

Spesso vengono utilizzati dei keylogger ovvero software specifici che iniziano a registrare le informazioni e i dati dal momento in cui l’utente li digita sulla tastiera. Perciò, anche se all’ultimo si accorge di essere capitato in una truffa e chiude la pagina prima dell’invio dei dati, questi sono già stati carpiti per tempo.

Lo smishing per metodo è praticamente simile, solo che invece di essere veicolato tramite email, il raggiro è inviato attraverso i classici SMS. Per cui nel messaggio è indicato un link che rimanda alla pagina fraudolenta.

Come difendersi

Uno dei modi per difendersi da queste truffe è evitare che i cybercriminali carpiscano i nostri dati. Tutto sta alla radice del problema. Se noi navighiamo online senza alcun accorgimento, chiunque può registrare i nostri dati e quindi avere tra le mani ciò che di più semplice è reperibile: la nostra email o il nostro numero di cellulare.

Per evitare tutto ciò la soluzione c’è ed è installare una buona VPN. Tra le tante in commercio ExpressVPN è la più consigliata perché include funzionalità complete sia per la protezione che per l’ottimizzazione della navigazione online.

Ottienila a uno sconto speciale e installala subito su tutti i dispositivi che utilizzi per navigare in internet. I tuoi dati diventeranno inaccessibili all’istante. Tra l’altro, nel caso dovesse disattivarsi bloccherà anche l’accesso al Web per evitare rischi anche di pochi secondi.

Grazie ai suoi server con larghezza di banda illimitata potrai navigare velocemente e anche lo streaming sarà decisamente più fluido e senza interruzioni fastidiose. Scegliere una VPN come ExpressVPN fa sicuramente la differenza per la tua privacy.

