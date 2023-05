VPN con 1 TB di cloud storage: l'offerta giusta è di NordVPN

NordVPN non ha certo bisogno di presentazioni: si tratta della VPN più nota e affidabile sul mercato, in grado di garantire un mix unico tra convenienza, sicurezza e prestazioni. Spesso, però, passa in secondo piano l’offerta completa proposta da NordVPN.

Oltre al piano per la VPN illimitata (disponibile a 3,99 euro al mese scegliendo l’abbonamenti biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi), NordVPN include anche il piano Completo. Questo piano aggiunge alla VPN anche il sempre utilissimo Password Manager multipiattaforma oltre a 1 TB di spazio in cloud protetto dalla crittografia.

Si tratta, quindi, di un piano in abbonamento davvero completo. La proposta di NordVPN è anche molto conveniente: scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis, infatti, il bundle è disponibile a 6,69 euro al mese con un risparmio netto rispetto al costo dei 3 servizi considerati in modo separato.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere subito il sito ufficiale di NordVPN.

L’offerta completa di NordVPN include 1 TB in cloud e la VPN illimitata

Il piano Completo di NordVPN include:

la VPN illimitata con traffico dati protetto dalla crittografia, politica no log e un network di miglia di server web da sfruttare per aggirare facilmente qualsiasi blocco all’accesso ad un servizio web

con traffico dati protetto dalla crittografia, politica no log e un network di miglia di server web da sfruttare per aggirare facilmente qualsiasi blocco all’accesso ad un servizio web il Password Manager multi – piattaforma per salvare in sicurezza password e credenziali d’accesso

– per salvare in sicurezza password e credenziali d’accesso 1 TB di spazio di archiviazione in cloud con la protezione della crittografia

Questo bundle presenta un costo di 6,69 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis. L’offerta prevede la fatturazione anticipata (con possibilità di acquisto tramite PayPal anche in 3 rate senza interessi) e un periodo di 30 giorni per esercitare la Garanzia di rimborso integrale.

La spesa complessiva legata all’attivazione del piano Completo di NordVPN è sensibilmente più bassa dell’attivazione dei tre servizi considerati in modo indipendente. In questo modo, quindi, è possibile massimizzare sicurezza e privacy a prezzo ridotto e senza compromessi sulla qualità del servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.