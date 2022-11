VPN: come rendere la tua connessione veloce fino a 6730 Mbps

Di VPN ce ne sono tante, ma non tutte ti permettono di raggiungere certi risultati. Oggi parleremo della velocità di connessione e di come puoi renderla così veloce da farle raggiungere i 6730 Mbps. Questo dato è indicativo, perché dipende da molti fattori, tuttavia la cosa certa è che la tua navigazione subirà un netto miglioramento.

Per prima cosa devi affidarti a un provider leader del mercato e quello che ti garantisce simili risultati è NordVPN. Questo servizio è molto apprezzato anche dagli esperti di sicurezza informatica e non solo dagli utenti che lo utilizzando. I vantaggi sono davvero tanti, primo fra tutti la privacy. Ogni tuo dato sarà così segreto da diventare introvabile mentre navighi online.

Potrai collegarti a qualsiasi rete WiFi, anche pubblica, tanto nessun hacker o cybercriminale riuscirà a forzare i tuoi dispositivi. Oltre a ciò, come dicevamo prima, noterai fin da subito un aumento della velocità nella tua connessione, anche senza aver cambiato operatore telefonico. Tutto questo grazie a una semplice ed economica VPN.

VPN è sicurezza, privacy e velocità di connessione

Se vuoi davvero migliorare la tua velocità di connessione devi affidarti a una buona VPN che sia in grado di fornirti un servizio professionale. Tra quelle disponibili c’è NordVPN che integra nell’offerta server ottimizzati per migliorare notevolmente la tua navigazione online, anche lato prestazioni.

Infatti, secondo quanto dichiarato dal provider, puoi addirittura raggiungere una velocità di connessione superiore ai 6730 Mbps. Tutto questo rendendo la tua navigazione anonima al 100% e protetta da qualsiasi minaccia grazie alla funzionalità ThreatProtection che ferma malware, tracker, hacker e annunci pubblicitari.

Le prestazioni in navigazione e streaming sono date dalla connessione ai suoi server che offrono una larghezza di banda illimitata. Ciò garantisce una tecnologia all’avanguardia per uno streaming senza buffering anche in 4K. Non perdere tempo e ottieni NordVPN ora che ti regala 3 mesi gratis di VPN.

