Ecco una VPN che ti regala vacanze sicure all'83% di sconto

I giorni delle tanto attese vacanze si stanno avvicinando e tu pensi di essere ormai pronto per partire. In realtà, molto probabilmente, hai programmato il tuo viaggio senza pensare a una VPN. Perché questo servizio è indispensabile al giorno d’oggi?

Fondamentalmente perché protegge la tua privacy e i tuoi dati personali e bancari dai pericoli del Web. Grazie a un tunnel privato e criptato, puoi navigare online in totale anonimato senza doverti preoccupare che la tua identità digitale e le sue informazioni finiscano nelle mani sbagliate.

Questo è importantissimo soprattutto quando si parla di vacanze. Sia all’estero che in Italia, accedere alle reti WiFi non protette o sconosciute è un vero e proprio pericolo. 9 volte su 10 il rischio è quello di diventare vittima di un furto dei dati personali e bancari, magari proprio durante un acquisto online.

Quindi meglio approfittare di una buona VPN, magari in forte sconto così da risparmiare qualche soldo. Pare proprio che oggi sia il tuo giorno fortunato. Infatti, puoi ottenere AtlasVPN all’83% di sconto. Attivando l’abbonamento di 2 anni non solo pagherai il servizio solo 1,67 euro al mese, ma riceverai anche 2 mesi di protezione in regalo.

AtlasVPN è la VPN che tutti dovrebbero avere

Tra le tante VPN disponibili sul mercato, senza ombra di dubbio, a questo prezzo, AtlasVPN è la più economica in assoluto. La sua particolarità però non sta solo nel prezzo, ma anche e soprattutto nelle funzionalità incluse. Infatti, rispetto a molte altre, permette di utilizzarla su un numero illimitato di dispositivi.

Ciò vuol dire che potrai proteggere contemporaneamente non solo i tuoi device, ma anche tutti quelli della tua famiglia. Inoltre, beneficerai di uno streaming veloce e in 4K grazie ai suoi server ottimizzati e alla larghezza di banda illimitata garantita. Tra l’altro, attivandola sarai subito protetto dal protocollo WireGuard, il migliore in assoluto attualmente disponibile.

Con AtlasVPN all’83% di sconto avrai anche incluso un pratico blocco annunci pubblicitari in grado non solo di pulire la tua navigazione online, eliminando i fastidiosi banner, ma anche di limitare il consumo dei giga evitando di caricare video e immagini che non servono per vedere il contenuto scelto.

