VPN a prezzo stracciato: solo 1,54 euro al mese con QUESTO COUPON

Per utilizzare una VPN illimitata e sicura, utile anche per aggirare i blocchi geografici all’accesso a servizi web, basta una spesa mensile minima. Con la nuova promozione di AtlasVPN, infatti, è possibile accedere a una VPN illimitata con un costo di 1,54 euro al mese e un risparmio dell’86%.

Per sfruttare questa promozione è sufficiente attivare il piano biennale con 6 mesi aggiuntivi proposto da AtlasVPN. Lo sconto sul costo complessivo di questo piano è ottenibile grazie al codice sconto PRIVACY24, valido solo per un breve periodo.

Attivare l’offerta è facilissimo: basta collegarsi al sito di AtlasVPN tramite il link qui di sotto.

VPN illimitata a 1,54 euro al mese: ecco l’offerta

Con AtlasVPN è possibile sfruttare una connessione VPN senza limiti che viene arricchita dalle seguenti caratteristiche:

traffico dati protetto dalla crittografia

politica no log che azzera il tracciamento dell’attività online

che azzera il tracciamento dell’attività online un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare facilmente i blocchi geografici

sparsi in tutto il mondo per aggirare facilmente i blocchi geografici una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

la possibilità di utilizzo su un numero illimitato di dispositivi

Con il codice PRIVACY24 è possibile attivare la VPN con un prezzo scontato di 1,54 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 6 mesi aggiuntivi. Grazie a quest’offerta, quindi, la VPN è attivabile con un abbonamento di 30 mesi a prezzo bloccato. Per acedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

La promozione di AtlasVPN è valida per un periodo di tempo limitato e prevede la fatturazione anticipata, per una spesa complessiva di 46 euro. Per tutti i nuovi utenti che scelgono di affidarsi ad AltasVPN è possibile beneficiare di una garanzia di rimborso, esercitabile entro i primi 30 giorni dall’attivazione, che consente, in caso di insoddisfazione, di recuperare tutto l’importo speso per l’attivazione del servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.