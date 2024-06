Voucher fino a 200€ per Galaxy Unpacked solo da Mediaworld

Vorresti tanto cambiare il tuo vecchio smartphone ma non ti vuoi privare di un prodotto davvero incredibile, anche se non hai un budget altissimo a disposizione? Non c’è problema, abbiamo proprio la promo perfetta per te e si tratta del voucher dal valore di 200€ attivo per il Galaxy unpacked sui nuovi smartphone Samsung. Stiamo parlando di un’occasione incredibile, disponibile solo da Mediaworld e solo per pochissimi giorni. Ti invitiamo a leggere come partecipare, di seguito nel nostro articolo, e segnarti subito per partecipare alla fantastica promo!

Risparmia fino a 200€ per Galaxy Unpacked, segnati subito!

Il nostro consiglio è di non perdere assolutamente questa straordinaria occasione! Come puoi prendere parte all’evento e non farti scappare la promo? Ti basta compilare subito il form entro il 10 luglio alle ore 10 e ricevi un voucher fino a 200€ utilizzabile sia in negozio che online per l’acquisto dei nuovi Samsung Galaxy! Un’occasione che davvero ti permette di risparmiare una bella somma su un prodotto top di gamma.

Ecco come funziona: il voucher del valore di 200€ sarà disponibile se acquisti uno dei nuovi smartphone Samsung tra il 10 e il 15 luglio 2024. Se l’acquisto avviene dal 16 al 23 luglio 2024, il valore del voucher sarà di 100€. Per gli acquisti dei nuovi indossabili Samsung effettuati tra il 10 e il 23 luglio 2024, il voucher avrà un valore di 50€. Il voucher sarà riscattabile al termine della compilazione del form, che dovrà essere completata entro il termine ultimo del 10 luglio 2024 alle ore 10.00.

Questa offerta voucher è l’occasione perfetta per cambiare finalmente il tuo vecchio dispositivo e approfittare di un considerevole sconto sui nuovi prodotti della famiglia Galaxy, che ti accompagneranno dei prossimi anni. Non lasciartela sfuggire, compila subito il form e preparati a scoprire le ultime innovazioni tecnologiche di Samsung con un risparmio da capogiro!