Voli per Natale e Capodanno alle stelle: aumenti oltre il 1000%

I voli per le vacanze di Natale e Capodanno 2024 stanno raggiungendo prezzi vertiginosi, con aumenti che arrivano fino al 1130% rispetto ai prezzi in bassa stagione. Secondo un’analisi condotta da Altroconsumo, un volo andata e ritorno da Milano a Catania costerà in media 408€ durante le festività, contro i soli 33€ dei periodi non festivi.

Anche altre destinazioni non sono di meno. Infatti, Lamezia Terme e Palermo registrano incrementi significativi, con voli che in media superano i 300€. Insomma, una situazione non facile per chi vuole staccare un po’ la spina e dedicarsi a visitare qualche bel posto in Italia. Teniamo conto che ogni famiglia dovrà affrontare anche l’aumento del Canone Rai nel 2025.

Dalla ricerca emerge che il prezzo dei voli nazionali, rispetto all’estero, è quello che subisce i maggiori rincari. Al primo posto, per aumento, troviamo destinazioni verso Sicilia e Sardegna. Si tratta delle due isole che sono maggiormente colpite dai rincari. L’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato ha avviato un’indagine per verificare che non siano attuate pratiche speculative.

Voli per Natale e Capodanno: le famiglie tra i più penalizzati

Purtroppo, tra i più penalizzati dagli aumenti spropositati dei prezzi dei voli per Natale e Capodanno sono le famiglie. Infatti, biglietti andata e ritorno per tre persone possono arrivare a superare i 1300€. Senza poi contare i costi da sostenere per vitto e alloggio, visite varie e souvenir. Il periodo natalizio si preannuncia difficile per molti.

Sorprendentemente, volare verso destinazioni internazionali come Londra o Parigi risulta decisamente più economico rispetto a molte tratte nazionali. La differenza di prezzo tra alta e bassa stagione per queste mete è del 163%. Decisamente inferiore rispetto al dato italiano.

In conclusione, con prezzi così elevati, molti italiani potrebbero essere costretti a rivedere i propri piani per le festività natalizie. Diversi opteranno per voli a Natale e Capodanno verso mete internazionali. Invece, chi dovrà viaggiare per stare con i propri parenti sarà costretto ad affrontare prezzi alle stelle. Intanto, l’Antitrust indaga su possibili speculazioni.